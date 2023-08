Catalina Usme, la futbolista que superó dos lesiones de rodilla y marcó uno de los goles más importantes de la selección Colombia femenina

Cata Usme marcó el único gol de Colombia al minuto 51. Foto: REUTERS/Hannah Mckay.

En la madrugada del 8 de agosto, la selección colombiana femenina de fútbol derrotó 1-0 a Jamaica por los octavos de final del Mundial de Australia 2023. En un enredado compromiso, la número 11 del equipo tricolor, Catalina Usme, marcó el único tanto del encuentro y uno de los goles más importantes en la historia del fútbol femenino en el país.

Debido a que la volante Daniela Montoya fue suplente por determinación del técnico Nelson Abadía, la capitanía le fue otorgada a la experimentada jugadora de 33 años, misma que demarcó el desenlace del encuentro con un zapatazo con la pierna izquierda.

El primer tiempo fue marcado por la intención de ambos equipos de no perder, por lo que aunque Colombia tuvo más tiempo el balón, esto no se reflejó en opciones de gol en el arco defendido por Rebecca Spencer, lo que provocó que en la segunda parte el seleccionado colombiano enfocara más su ataque en la banda izquierda con Ana María Guzmán y Linda Caicedo.

Esto provocó que en el minuto 51, la lateral de 18 años realizara un cambio de frente que fue recibido en soledad por Catalina Usme en el área chica de Jamaica. La ofensiva fue certera y con un control dirigido dejó la pelota en la posición justa para inmediatamente rematar al palo derecho de la guardameta jamaicana, que poco pudo hacer para detener la anotación de Usme.

Con esta anotación, Colombia ganó el compromiso y se clasificó a los cuartos de final del Mundial, fase en la que enfrentará a Inglaterra el sábado 12 de agosto sobre las 5:30 a. m. hora de Colombia; pero también fue el gol con el que Catalina Usme logró convertirse en la máxima goleadora de la Tricolor en Copas del Mundo, la misma futbolista que en algún momento estuvo a punto de dejar las canchas por lesión.

“Son años de amar esto. Años de caídas, de volver a levantarse… Esto es increíble”, afirmó Catalina Usme tras el partido contra Jamaica.

Las lesiones y la falta de apoyo pudieron terminar la carrera de Catalina Usme

Catalina Usme es considerada una de las pioneras del fútbol femenino en Colombia, ya que la volante ha estado presente en la transición que ha tenido esta disciplina para las mujeres en el país, hasta llegar a considerarse un deporte profesional, como lo es para los hombres desde hace muchos años.

Cuando el fútbol femenino aún se consideraba amateur, Usme hizo parte de la selección Colombia sub-20, por lo que en poco tiempo se sumió al equipo de mayores, siendo parte del grupo que logró la primera clasificación a un Mundial de mujeres (Alemania 2011), además de un cupo a los Juegos Olímpicos Londres 2012.

Fue allí donde la carrera de Catalina Usme estuvo en peligro, ya que sufrió una rotura del ligamento y del menisco medial, la cual la mantuvo varios meses fuera de las canchas, pero no impidió que tras un año de recuperación volviera a jugar con el equipo de Formas Íntimas, con el cual llegó a la final de la Copa Libertadores; sin embargo, una nueva lesión de ligamentos marcaba el posible final de Usme como futbolista.

Para ese momento, el fútbol femenino no era profesional, Catalina no tenía equipo y los costos que traía consigo una nueva recuperación eran demasiado elevados para continuar como deportista, pero Usme no permitió que su sueño finalizará allí, por lo que en 2015 hizo parte de la selección Colombia de Fútsal, la cual se consagró campeona de la Copa América.

Colombia enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final del mundial femenino de Australia 2023. (AAP Image/Joel Carrett)

Con la llegada del profesionalismo al fútbol femenino, la deportista firmó con América de Cali y se convirtió en una de las mejores jugadoras del rentado nacional. En el club escarlata ha ganado dos ligas y sus goles la han consolidado como la goleadora histórica del fútbol colombiano, además de un estandarte de la selección Colombia de mayores.

A pesar de que ha sufrido más lesiones durante su carrera, esto no ha hecho que continúe en la elite del fútbol del país. Aunque en el Mundial de Australia anotó en el debut contra Corea del Sur y le dio la clasificación a Colombia a los cuartos de final, Catalina Usme confía en que la selección pueda vencer a Inglaterra y soñar con el título del mundo:

“Se me pasan tantas cosas por la cabeza, no puedo describir lo que estoy sintiendo, porque son años de trabajo, de luchar. Años de algunas caídas, de volver a levantarse y hoy conseguir un paso a una instancia tan importante en este Mundial. Es algo increíble… queremos seguir haciendo historia, queremos avanzar más. Este no puede ser el techo de este equipo. Ahora hay que pensar en Inglaterra. Estoy muy feliz, tengo muchas emociones en mi cabeza, pero quiero más. Quiero enfrentar a Inglaterra”.