Nicolás Petro Burgos renunció oficialmente a su curul en la Asamblea del Atlántico

El hijo del presidente Gustavo Petro dio el paso al costado como diputado del Atlántico. Foto: archivo particular

El proceso legal al que está sometido Nicolás Petro dejó sobre la mesa diferentes puntos de importancia a tratar, entre ellos, el tema de la curul como diputado en el departamento del Atlántico. En las últimas horas, se confirmó que tras la libertad condicional recibida; el hijo del presidente Gustavo Petro renunció a su cargo en el cabildo atlanticense.

Te puede interesar: Las mentiras de Nicolás Petro: de “sé de mi inocencia” a aceptar cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Para muchos, la renuncia tuvo que haberse presentado antes de la captura, pues el hijo del presidente estuvo involucrado con el escándalo desde hace varias semanas. Dentro de las condiciones de la Fiscalía para otorgar el mencionado beneficio procesal, estaba el concepto de demostrar una buena conducta y claramente, se esperaba que diera el paso al costado en su curul.

Con relación a lo anterior Noticias RCN pudo concretar que, mediante un correo electrónico, Petro Burgos envió su renuncia y finalizó su paso por la Asamblea del Atlántico, en donde se presume, que este sería el último cargo que ocupó en la vida política. En las próximas semanas se estará evaluando quien será el encargado de relevar al hijo del presidente, pues el puesto queda libre de momento.

Te puede interesar: Nicolás Petro confesó que Gustavo Petro fue un “padre ausente”

En marzo del 2023, había dejado claro que evitaría seguir en los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y el cuestionado Máximo Noriega.

“En ese sentido, anuncio también que he decidido abstenerme de participar de cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera. Igualmente, doy un paso al lado de los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico, hasta ratificar mi inocencia”.

De igual forma, tras conocerse la explosiva confesión de Day Vásquez en el mencionado mes, el entonces diputado aseguró que se le estaban vulnerando sus derechos y así mismo, lo estaban linchando en redes sociales. Tal como lo ha hecho en los últimos días, sostuvo que muchos de los que consideró como amigos, le habían dado la espalda.

Te puede interesar: Day Vásquez recuperará su libertad: Fiscalía no pediría medida de aseguramiento

“En estos días he recibido un linchamiento social y mediático sin precedentes, donde se me ha juzgado y condenado, vulnerado mis derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, donde personas que consideré amigos y amigas quienes tendí la mano me han dado la espalda. Confío en la justicia y sé que ratificaré mi inocencia ante la misma”, expuso en marzo del 2023.

Nicolás Petro aseguró que se sentía lejos de su padre

En una entrevista con la revista Semana, Nicolás Petro dijo que el mandatario colombiano no estuvo presente en su niñez, pues creció con su madre y abuelos maternos en Ciénaga de Oro, lejos de recibir beneficios por la profesión de su progenitor.

“La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses. Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí”, relató el hijo mayor del presidente de la República. Incluso, muchos se preguntan quién es su madre, Katia Burgos, que fue también la primera pareja del primer mandatario, y volvió a la escena pública después de que Nicolás anunciara un acuerdo de colaboración con la Fiscalía.

De esta manera, Nicolás Petro relató para el medio mencionado que su padre siempre estuvo pendiente del tema de la educación, y se hizo responsable en todo su colegio “siempre fue muy exigente en ese sentido”. Sin embargo, en la parte afectiva no estuvo presente: “pasaban meses sin recibir una llamada de mi papá a preguntarme: ‘Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu día?’ O sea, ese tipo de conversaciones yo nunca las tuve con él”, indicó a Semana.