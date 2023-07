Aeropuerto de Guaymaral es investigado por la Secretaría de Salud de Bogotá por malas condiciones higiénicas

Aeropuerto de Guaymaral en condiciones precarias de higiene / Foto: aeroclubguaymaral.com

La Secretaría de Salud de Bogotá, por medio de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, le formuló pliego de cargos a la Aeronáutica Civil. Allí se emitió un concepto negativo acerca de las condiciones higiénico sanitarias del aeropuerto de Guaymaral, Flaminio Suarez Camacho.

Te puede interesar: Wingo confirmó su ruta Bogotá-Caracas: frecuencias, horarios y dónde adquirir los tiquetes

Se señala en el pliego que el aeropuerto al parecer no contaría con las respectivas señalizaciones de emergencia, el sistema de luces no serían las suficientes para su operación, además de tener que arreglar varios detalles de la infraestructura del lugar.

Así mismo, se conoció que la preocupación más grande que tiene la Secretaría de Salud, es el estado los baños los cuales no estarían dotados con las condiciones necesarias de infraestructura y salubridad para continuar funcionando. Además, que al agua que sale de los grifos no se le estaría dando el tratamiento adecuado, por lo que las personas que toman el líquido vital de estos puntos, no estarían seguras, pues el agua que sale de allí no sería potable.

Te puede interesar: Reconocido propagandista de la invasión rusa a Ucrania fue invitado al Festival de Poesía de Medellín y género aguda polémica

La Secretaría de Salud de Bogotá se encarga de hacer este tipo de visitas de manera periódica y que las sanciones por no acatar este tipo de medidas podrían ser desde amonestaciones hasta el cierre definitivo del establecimiento.

Por su parte W Radio se contactó con la Aeronáutica Civil, y le aseguraron a este medio que no se pronunciarían al respecto, pero que si le darían respuesta en los 15 días siguientes a la notificación de este auto de cargos presentado por la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, de la Secretaría de Salud de Bogotá.

Sobre la construcción de un proyecto de vivienda al lado del aeropuerto de Guaymaral

Aeropuerto de Guaymaral debe responder por condiciones sanitarias y de estructura de sus instalaciones Fuente: www.aerocivil.gov.co

Un megaproyecto de vivienda, que está construyendo al norte de Bogotá y que pretende ayudar a reducir el déficit habitacional de la ciudad, se ha encontró en los últimos meses con una reclamación de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Aeronaves (Aopa), en la que se asegura que el proyecto puede convertirse en un riesgo para la seguridad operacional, no solo para los pilotos que vuelan desde el aeropuerto de Guaymaral, sino para las familias que lleguen a habitar en este lugar, a eso sumado el ruido de los aviones.

Te puede interesar: Padre de sargento secuestrada por el ELN no ocultó indignación contra ministro de Defensa: “Es un desubicado, mi hija cumplía órdenes”

Este aeropuerto (Flaminio Suárez Camacho) se encuentra ubicado en la localidad de Suba, limitando con el municipio de Chía; y es considerado como la base de aviones tanto privados como comerciales.

La asesora legal de la Aopa, Claudia Velásquez, indicó que las torres que se vienen construyendo en Hacienda El Bosque, conjunto que quedará al lado del aeropuerto, se convertirían en un problema, debido a que los aviones “sí o sí tienen que pasar por encima de ellas, porque, así como en el piso hay vías, en el aire también hay aerovías que deben cumplirse. La aerovía de acá indica que hay que despegar derecho y luego virar. En cinco o seis años vamos a ver cinco o seis torres en toda la trayectoria de salida, entonces pueda que en esa acción limiten el aeropuerto”, recalcó Velásquez.

Así mismo manifestó, dijo que la Aeronáutica Civil, en el concepto ambiental de 2016, indica que la construcción estará afectada por el ruido y actividades aeroportuarias.

Entre tanto, una publicación del diario El Tiempo dio a conocer el documento que señala que en las cuatro áreas de Hacienda El Bosque definidas por el organismo, la uno y la dos se encuentran ubicadas fuera del área definida por la curva de 65 decibeles (dB) promedio día-noche, mientras que la tres y la cuatro están en el límite de esa curva, de acuerdo con los valores permisibles establecidos en la resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente. Debido a esto, las áreas tres y cuatro tuvieron conceptos desfavorables para la construcción de vivienda residencial por los niveles de ruido.