Dos restaurantes colombianos están entre los 50 mejores del mundo

Por primera vez dos restaurantes colombianos están entre los mejores 50 del mundo. Instagram.

El 20 de junio de 2023, como es costumbre, The World’s 50 Best publicó su lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, listado en el que por primera vez hay dos colombianos: El Chato, del chef Álvaro Clavijo, y Leo, de la chef Leonor Espinosa, que en 2022 se hizo con el premio de la mejor chef del mundo. La ceremonia se realizó en Valencia (España).

El Chato

'El Chato' subió 50 puestos en el listado de los mejores restaurantes del mundo. En 2022 había quedado en el puesto 83. theworlds50best/Instagram.

Álvaro Clavijo abrió El Chato —un bistró contemporáneo con el que busca hacer un homenaje a Bogotá y a los productos locales— en 2017, un año después entró a la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants en el puesto 21, en 2019 y 2020, se quedó con el séptimo lugar y en 2022, fue el quinto. Para más laureles, en 2021 entró por primera vez al listado global de The World’s 50 Best, quedando en el puesto 80, un año después quedó en el 83. Hoy, 20 de junio, subió 50 puestos.

Para más laureles, Clavijo, en el 2022 también se hizo con un puesto en el listado The Best Chef Awards, obtuvo el puesto 86 de 100.

Sobre el reconocimiento que recibe hoy, Clavijo dijo:

“Estamos muy agradecidos de lograr esta distinción, existen millones de restaurantes y estar entre los 50 mejores del mundo en el puesto 33, es un motivo de orgullo muy grande para la cocina colombiana, para nuestro restaurante y todo el equipo de trabajo de El Chato. La verdad es algo increíble que nos pongan a este nivel de reconocimiento internacional”

Leo

'Leo' se hizo con el puesto 43 en el listado de los mejores restaurantes del mundo. theworlds50best/Instagram.

Leonor Espinosa es la mejor chef del mundo de 2022 y Leo es el cuadragesimotercero mejor del mundo en 2023. En 2022, se hizo con el puesto 48, mientras que en 2021 estuvo en el puesto 45. En esta ocasión, el jurado de The World’s 50 Best Restaurants no solo tuvieron en cuenta el sabor y el estilo de los restaurantes, también se reparó en el aporte que estos restaurantes aportan a sus sociedades, así como el servicio y la narrativa implícita en los platos.

En estas categorías entra perfectamente Leo, que en su apuesta gastronómica resalta los ingredientes de distintas regiones para exaltar la biodiversidad de Colombia y el trabajo directo con las comunidades y productores locales. En Leo, Espinosa trabaja con su hija, la sommelier Laura Hernández.

Sobre este reconocimiento, Espinosa dijo:

“Estamos orgullosos de haber logrado esta posición, de haber ascendido en este importante ranking, porque es una victoria colectiva, de inmenso esfuerzo de todo el equipo de Leo que dan siempre lo mejor de cada uno y sabemos, además, que este ranking significa un importante reconocimiento para Colombia que continúa posicionándose como uno de los destinos gastronómicos más importantes de nuestro continente”

En la misma ceremonia, Espinosa fue la encargada de entregar el premio a la mejor chef del mundo a la cocinera mexicana Elena Reygadas de Rosetta, en la Ciudad de México.

Quiénes conforman el jurado de ‘The World’s 50 Best Restaurants’

Este listado se confecciona con los votos de un jurado compuesto por 1.040 expertos del mercado gastronómico global, repartidos en 27 regiones distribuidas entre los cinco continentes y con 40 votantes por cada una. De estos, el 34% son cocineros y hosteleros; un 33% son periodistas y escritores gastronómicos y un 33% son gastrónomos especializados. Al menos un 25% de los votantes de cada área geográfica cambia cada año. Desde 2019, el 50% de los votantes son mujeres y el 50% son hombres.