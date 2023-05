Diego Guauque salió de cirugía: “No estoy tan jodido como la primera vez”

Diego Guauque entregó detalles de su cirugía de extracción del sarcoma abdominal. Foto: Instagram @diego_reportero

En horas de la mañana del 29 de mayo, el periodista Diego Guauque reveló que se sometería a una nueva cirugía para superar el cáncer. En ese momento, pidió a sus seguidores que, por favor, elevaran una oración para que todo en esta nueva intervención saliera bien, así como ocurrió con las quimioterapias, que disminuyeron en un 28% el tamaño del tumor.

“Va a ser una cirugía larga, seguramente la próxima vez que me vean estaré de un semblante diferente porque de aquí saldré, muy probablemente, a cuidados intensivos… Necesito de todas sus oraciones y buena energía para la crucial cirugía que me espera. En breves minutos ingresaré a la cirugía más importante de mi vida. Vamos fortalecidos por las manos de Dios y de la Virgen”.

El periodista así lo dio a conocer a través de sus redes sociales

Luego de horas de haber estado en el quirófano, fue su esposa, Alejandra Rodríguez, que también es periodista, la encargada de notificar a través de sus redes sociales que el comunicador de Séptimo Día había salido bien del procedimiento de extracción del sarcoma abdominal.

“Cirugía exitosa. Los médicos pudieron extraer el sarcoma con éxito. Por favor, sigamos orando para que el postoperatorio sea excelente”, escribió inicialmente la esposa de Guauque.

Esposa de Diego Guauque entregó detalles de la cirugía del periodista, para extraer el sarcoma abdominal. @aleja_reportera/Instagram

Rodríguez agradeció a sus seguidores, y a los de su esposo, el estar pendientes del proceso de recuperación. Y agregó: “Gracias siempre por estar pendientes”, señaló y empleó el #LosMilgrarosSíExisten.

Posteriormente, el periodista grabó un video al interior de la sala de cuidados intensivos, en el que agradeció a Dios y a la Virgen, asimismo, indicó sentirse muy contento de poder ver los rostros de emoción de su esposa e hija, como los de su familia, que estuvieron pendientes del procedimiento quirúrgico.

El periodista de Séptimo Día entregó detalles desde la sala de recuperación de la clínica en la que le hicieron el prodecimiento

“Me duele la barriga horriblemente, pero no estoy tan jodido como la primera vez… Creo que voy a salir más rápido de la UCI porque en este momento estoy lúcido… El sarcoma empezó a reducirse con las quimios. Los derrotamos entre todos, no me cansaré de darles las gracias”, fueron otros de los pronunciamientos del periodista de Séptimo Día.

La importante noticia que dio Diego Guauque

Después de varias sesiones de quimioterapia, Guauque retornó a casa para continuar con los cuidados acompañado por su familia. Días después, a través de sus redes sociales entregó una conmovedora noticia.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram compartió una importante noticia acerca del avance con las quimioterapias y así, poder minimizar el tamaño de la masa abdominal. Guauque se sometió a una serie de exámenes para conocer si el tratamiento que recibe, en realidad, estaba siendo efectivo y reveló los resultados a los internautas:

El reportero sigue en su ''lucha'' contra el cáncer / @diego_reportero-Instagram

“Estamos muy contentos porque la resonancia salió favorable, el tumor se ha reducido en un 28%, las quimioterapias han funcionado… Es relevante porque hay algunas que no funcionan. En mi caso es muy bueno, porque gracias a Dios y a la virgencita se redujo casi en una tercera parte”, fueron las primeras declaraciones que entregó Guauque a sus seguidores en Instagram.

Cómo se enteró del cáncer que padecía

El comunicador confesó que asistió al médico a un control debido a un dolor que presentó en su estómago en donde le encontraron una masa, lo que resultó ser un tumor cancerígeno conocido como Leimiosarcoma. Desde ese momento, su lucha contra el cáncer se convirtió en una batalla diaria, perdió su cabello, pero intentó conservar el sentido del humor sin perder la fe de una pronta recuperación.