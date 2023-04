Jorge Luis Pinto no estuvo en la conferencia de prensa del Deportivo Cali porque no se sentía bien: qué fue lo que pasó

El entrenador del equipo vallecaucano no atendió a la prensa. @AsoDeporCali - Twitter

La crisis del Deportivo Cali aumenta con el paso de las horas, las derrotas no cesan por parte de la escuadra verde. Tras la más reciente caída ante el Deportivo Independiente Medellín, los hinchas reaccionaron al no ver al técnico Jorge Luis Pinto en la conferencia de prensa, situación que fue aclarada por el asistente técnico Sergio Herrera, quien confirmó que Pinto no se sentía bien.

Ante 24.817 personas en Azucarero volvió a sufrir, en medio de errores y un juego nulo, cayó ante el Poderoso y sigue sumergiéndose en el fondo de la tabla. Jorge Luis Pinto sufrió ante la mala presentación de sus dirigidos, hecho que no pasó desapercibido, sin embargo, en el momento en que se realizó la rueda de prensa tras el encuentro, no fue visto por los medios de comunicación, hecho que causó curiosidad.

En la sala de prensa solo estaba Brayan Montaño y Sergio Herrera, este último fue cuestionado sobre la desaparición de Pinto y explicó que el santandereano no se sentía bien y por fuerza mayor tuvo que dar un paso al costado, aunque no se caracterizaba con dicha actitud.

“El profe no se siente bien, esa es la verdad, no hay otro motivo, no se siente bien no suele pasar eso, pero es un motivo de fuerza mayor y bueno, aquí estamos tratando de poder atender las preguntas que haya”, expresó el Barranca Herrera.

¿Pinto renunciará al Deportivo Cali?

Teniendo en cuenta que ya son más de cinco partidos con los que el Cali no se encuentra con la victoria, Herrera fue cuestionado sobre la eventual decisión que tomaría el director técnico en los próximos días, empero, el asistente expuso que esa determinación que tomaría el timonel y la junta directiva, pues se le salía de las manos decidir por ellos.

“Es determinación del profe y del comité del Deportivo Cali, yo no puedo dar respuestas sobre eso, todo el mundo sabe que soy el asistente, que es una decisión que el comité y el profe son los encargados de poder tomarla y de poder hablar respecto al tema”, añadió.

Deportivo Cali y una crisis que no saben explicar

Semana tras semana, tanto jugadores como el plantel en general son cuestionados acerca de lo que pasa en la interna del club, sin embargo, nunca hay una respuesta contundente y se argumenta que se está trabajando para mejorar. El Barranca Herrera hizo referencia al caso y explicó que se está trabajando para mejorar la confianza del jugador, pues es necesaria para salir del hoyo en donde se encuentran.

“Es demasiado preocupante para todos nosotros, intentamos es trabajar, buscar a través de ese trabajo poder llenar de seguridad al jugador, buscar esa victoria que nos hace falta para poder mantener la autoestima arriba y que se pueda ganar un partido con tres puntos, porque ya llevamos varias fechas sin ganar y hay que salir rápido de este momento”.

La renuncia del técnico aún no se define, pues el silencio por parte del mismo y de la junta directiva es latente, pues la información se ha enfocado en abordar otro tipo de temas que tienen que ver con lo administrativo. Para Sergio Herrera, Pinto no está pensando en irse, pues incluso aseguró que él se ha convertido en una pieza valiosa para el club y ambos saben de la grandeza de la institución.

“No creo que el profe esté pensando en eso, por la capacidad, por la grandeza en el que él se ha convertido y ha representado con su fútbol, es una situación muy difícil para todos nos duele mucho por la historia de nuestro club. Hoy no gozamos de un buen presente y lo del profe para todos es doloroso, para todos los que lo rodeamos y lo que he dicho, no se siente bien”, argumentó el asistente técnico.