Carlos Antonio Vélez le dio palo a Néstor Lorenzo: “Plantea mal los partidos, escoge mal los jugadores”

Toda una polémica se ha generado en torno a la convocatoria de Néstor Lorenzo, que incluyó al volante del Junior de Barranquilla, Juan Fernando Quintero que no jugó por Liga BetPlay Dimayor ante Independiente Santa Fe por una molestia muscular, sin embargo, el futbolista de 30 años se unió a la concentración de la selección Colombia.

Previo al duelo ante Corea del Sur en Ulsan se conoció que Juanfer Quintero estaría ausente ante los Tigres de Asia por una lesión, lo que generó un centenar de críticas tanto al jugador como al cuerpo técnico de la selección Colombia por la presencia del ex River Plate pese a que no estaba en óptimas condiciones.

De acuerdo a las declaraciones del estratega cafetero Quintero llegó sin novedades en cuanto a su estado físico: “Juanfer recibió un golpe en la pantorrilla, en la tibia, que le originaba mucho dolor. El cuerpo médico de la Selección habló con el cuerpo médico de Junior, se le hizo un estudio y salió que no tenía lesión, por eso viajó y está acá. Aún acusa dolor, entonces veremos cómo evoluciona. Se está trabajando sobre eso”.

El tema no paró allí, puesto que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que el jugador tampoco hará parte el segundo encuentro amistoso ante Japón:

“El Cuerpo Técnico y el Departamento Médico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, en cabeza del director técnico, Néstor Lorenzo, anuncia que el jugador Juan Fernando Quintero ha sido desconvocado del equipo nacional para la gira de amistosos en Asia después de haberle realizado estudios médicos.

Desde la Federación Colombiana de Fútbol y la Selección Colombia, le deseamos pronta recuperación a Quintero y esperamos verlo pronto de nuevo en las canchas”.

Uno de los críticos más acérrimos de la selección Colombia en los últimos años es el periodista Carlos Antonio Vélez, que ante este tipo de situaciones no pierde la oportunidad para dar su opinión como lo hizo durante la emisión del programa Palabras Mayores de Win Sports.

“Plantea mal los partidos Néstor Lorenzo, escoge mal los jugadores. Es que ese es el problema cuando se tienen compromisos con los empresarios: que hay que llevar y poner al jugador del empresario que lo maneja a él, de Lucas Jaramillo; o (jugadores) de los otros amigos, y de los amigos, de los amigos”.

Y agregó: “La gran verdad de toda esta historia es que no se está eligiendo bien por compromisos con empresarios, así me vayan a decir que no… Sí es verdad”.

Anteriormente, en el espacio Palabras Mayores de Antena 2, Vélez también cuestionó a Lorenzo por Juan Fernando Quintero asegurando que el llamado del Nalgón, le quitaba oportunidad u otro jugador en mejores condiciones. “Hace dos días escribí lo siguiente: Juanfer Quintero viajó con la selección Colombia, no jugó el sábado por una lesión, preguntas varias ¿se alivió para viajar?… Aquí hay muchos responsables. Hoy no entrenó y ya se anunció que mañana no va a jugar… jugador lesionado se queda en la casa y más en un amistoso”.

Acto seguido el comentarista trajo a colación a José Néstor Pekerman:

“¿Vamos a entrar Lorenzo en las mismas prácticas que tu amigo Pekerman de llevar jugadores lesionados por la preferencia? No me diga que usted quería que Quintero se diese una vuelta por allá, él ya conoce todos esos países asiáticos, la selección no es una agencia de viajes ni un hotel recuperador”.

Luego del empate a dos tantos ante Corea del Sur, la selección Colombia se medirá frente a Japón el martes 28 de marzo desde las 5:20 a. m. hora colombiana en el Yodoko Sakura Stadium con trasmisión del Gol Caracol.