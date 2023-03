Shakira, Daniella Álvarez y Karol G: entre las 25 mujeres más poderosas del 2023, según People en español

Shakira, Daniella Álvarez y Karol G fueron seleccionadas como algunas de las celebridades femeninas que destacarán durante todo el 2023

En el mes de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el papel que muchas celebridades femeninas juegan en la sociedad se vuelve trascendental. No solo imponen moda y estilos, sino que se convierten en representantes de diferentes luchas que a lo largo del a historia ha tenido el género femenino. Shakira, Daniella Álvarez y Karol G son unas de las celebridades colombianas que en los últimos años se han convertido en inspiración.

Te puede interesar: Papá de Karol G compartió recuerdo de la primera ‘tarima’ que tuvo la cantante urbana

Recientemente, la revista estadounidense en español People en español presentó los resultados de su listado “Las 25 mujeres más poderosas del 2023″, la cual resultó de una encuesta que realizaron a sus miles de lectores online y en la que aparecían importantes figuras de la farándula a nivel internacional. Las tres colombianas mencionadas anteriormente se quedaron con importantes puestos de ese listado.

#1 | Shakira

Shakira actualmente es la artista latina más escuchada en el mundo (Instagram/@shakira)

La cantante barranquillera ha sido tendencia a lo largo del último año. La manera en que Shakira ha enfrentado su separación del exfutbolista Gerard Piqué, luego de que este le fuera infiel, ha representado a millones de mujeres alrededor del mundo, con canciones como “Te Felicito”, “Monotonía”, “Music Session #53″ y, más recientemente,“TQG”.

Te puede interesar: Anuel lanzó pistas de su nueva canción: “Los hombres no lloran, los hombres facturan”

Sin duda cada canción fue un éxito tras otro, pero su colaboración con Bizarrap como una tiraera bastante directa al español y su nueva novia llegó al top número uno de todos los listados a nivel mundial. Sobre esa canción la barranquillera ha expresado que “quiero abrazar a los millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración”.

#6 | Daniella Álvarez

Daniella Álvarez perdió parte de su pierna izquierda en 2020, luego de complicaciones en una cirugía

Desde junio de 2020 la ex Miss Colombia se convirtió en todo un ejemplo de superación, aunque con su labor como reina de belleza ya había sido espejo para miles de mujeres y niñas colombianas. A Daniella Álvarez tuvieron que amputarle parte de su pierna izquierda, pero tan solo meses después de ese difícil momento, a la exreina se le vio caminando, bailando, nadando y hasta montando bicicleta con una sola pierna o utilizando una prótesis.

Te puede interesar: Karol G anunció que hará una pausa en su carrera musical para estudiar

“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. ¡Vamos para adelante!”, escribió al salir de la operación. Tres años más tarde la famosa modelo no sólo ha continuado con su vida, sino que ha logrado volver a presentar programas tan exigentes como el Desafío: The Box, regresó al modelaje, ejerció como jurado en certámenes de belleza y hasta consiguió tener una Barbie creada en su honor con una prótesis en una de sus piernas.

#16 | Karol G

Karol G logró histórico No. 1 en la lista Billboard 200 con ‘Mañana Será Bonito’. @billboard.com

La Bichota se convirtió en la gran representante de las mujeres dentro del género urbano, que normalmente estaba dominado por los hombres. Esta paisa llegó a ocupar importantes puestos en listados nacionales e internacionales con canciones que narraban la tusa de las mujeres, que las empoderaban y respondían a algunos mensajes misóginos que a lo largo de la historia han estado en el género.

Actualmente, Karol G está disfrutando del éxito de su más reciente álbum llamado “Mañana será bonito”, el que la convirtió en la primera cantante latina en llegar al número uno de Billboard con un trabajo discográfico en español, esto desde 1995, cuando el álbum de Selena Quintanilla ‘’Dreaming of You’', que era en parte en español, encabezó la lista durante una semana. “¡Gracias! Nada de esto fuera posible si ustedes no hubieran escuchado la música con el amor y si no hubieran recibido el álbum de la forma en la que lo hicieron”, señaló la paisa sobre el éxito del álbum en el que además está “TQG”, su colaboración con Shakira.