Karen Sevillano y ‘La Segura’ se burlan de salida de Mafe Walker: “Los dejó viendo un chispero”

La casa de los famosos Colombia ha sido el espacio para el intercambio de personalidades muy diferentes que brillan en la farándula nacional.

En medio de la dinámica del juego, se han formado dos equipos: el Team Papillente y el Team Galáctico. Sin embargo, este último se ha visto profundamente debilitado recientemente.

Cada eliminación ha sido más dolorosa que la anterior para estos últimos, debido a que han quedado en una notable desventaja. En menos de 24 horas, perdieron a dos de sus fichas más importantes: la modelo venezolana Isabella Santiago y la médium intergaláctica Mafe Walker.

La mujer que aboga conectarse con los alienígenas se retiró de la competencia con la cabeza en alto. “Era el momento. Me siento muy tranquila, ya era hora de volver a casa”, afirmó la celebridad de internet al enterarse que había sido la menos votada por el público.

A pesar de ser eliminada, aseguró en entrevista con Publimetro que aún sigue en La casa de los famosos Colombia. “En el campo vibracional de ‘La Casa’, aunque yo ya no esté físicamente, todas las vibraciones y el campo energético todavía permanecen allí. Así ya no me vean en cuerpo, yo dejé un registro y somos un equipo de 22 que empezó y hasta que no se cierre, todos los participantes, hasta los que ya salimos, estamos generando un movimiento energético. (...) Es como una constelación familiar y hasta que no culmine todos energéticamente estamos haciendo esta conexión. (...) Yo sigo comunicándome por telepatía porque la energía traspasa la materia”, indicó.

Ante su salida, Karen Sevillano y La Segura, que se sentían presionadas por el cariño que Mafe Walker se había ganado en la audiencia, se desahogaron con burlas después de la salida de la médium en el espacio que el programa le otorgó, llamado Las chismosas.

“La nave galáctica se está desplomando, después de la salida de ‘Yamatrina’ yo veo a Martha en su punta, a Trujillo en su punta y a Sebastián”, comenzaron diciendo las creadoras de contenido acerca de la situación en la que quedó el otro equipo.

Además, agregaron que “Mafe salió y los dejó viendo un chispero, porque ellos se llamaban los galácticos por ‘Yamatrina’ y ahora que se fue se llaman los ‘hipócritas’... ya se están desplomando, y se van a pegar una aterrizada, aquí haciendo un análisis cortico, como es posible que nosotros gracias a que somos tan unidos del corazón somos casi todos los apoderados de la casa”.

¿Quién es Mafe Walker?

Mafe Walker ha capturado la atención del público y los medios de comunicación por su peculiar habilidad de hablar lo que ella denomina como “idioma extraterrestre” o “lenguaje de luz”. Afirma que esta forma de comunicación le fue otorgada a través de contactos con seres de otras dimensiones y que su misión es servir como un puente entre los humanos y estos seres extraterrestres para transmitir mensajes de paz y evolución espiritual. Su aparición en diversos programas de televisión y eventos ha generado una amplia variedad de reacciones, desde escepticismo hasta curiosidad y apoyo.

Walker organiza talleres y conferencias donde enseña a los participantes cómo canalizar este lenguaje extraterrestre, promoviendo la idea de que cualquier persona puede establecer esta conexión interdimensional si se encuentra en el estado espiritual adecuado. Además, en sus redes sociales, comparte mensajes y enseñanzas que, según afirma, recibe de seres de otras dimensiones, buscando inspirar un cambio positivo en la conciencia humana.

La influencia de Mafe Walker en el ámbito de lo paranormal y espiritual ha sido significativa, despertando tanto interés como debate entre expertos y la comunidad en general. Sus afirmaciones han sido objeto de análisis y discusión, tanto por parte de quienes están abiertos a la posibilidad de formas de comunicación no convencionales como por aquellos que se muestran escépticos ante tales afirmaciones. A pesar de las diferentes opiniones, lo indiscutible es que Walker se ha convertido en un fenómeno mediático con una seguidora en distintas partes del mundo.