Así sería la canción de respuesta de Clara Chía a Shakira: “Piqué y yo somos la pareja de mo-da”

Los presentadores del programa pretendían ver la reacción de Shakira, sin embargo, esto no sucedió

El 11 de enero del 2023 internet se paralizó al ritmo de Shakira y Bizarrap. La cantante colombiana estrenó la canción que realizó con el productor argentino para exponer algunos de sus sentimientos respecto a la conclusión de su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué. Es de destacar que el divorcio de la pareja ha permeado los titulares de la prensa del mundo desde su anuncio. Un programa español, recientemente, hizo una nueva versión de la canción pero como si fuera cantada desde la postura de Clara Chía, actual pareja del deportista.

“Perdón, ya cogí otro mood, así no puedo, no quiero otra canción. Yo en proceso de adaptación, y cuando lo superaba, saliste por el balcón. Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio. Si una loba como tú no está pa’ novatas, una cría como yo no puede más con tu actitud”, inicia diciendo la canción en respuesta a la barranquillera. Es de resaltar que Gerard Piqué le habría sido infiel a la cantante con Chía, por lo que su nombre ha estado rondando en la opinión pública.

La versión es cantada por María Verdoy, periodista que, de la mano del equipo de trabajo del programa de televisión ‘Fiesta’, formato europeo que decidió contestarle a Shakira y echarle una mano a la joven catalana que ahora es novia de Piqué.

“Siento la magnitud. Él juega en otra liga y por eso está con Clara Chía. Las dos amamos la mermelada pero hace días que está caducada. Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques. No sabía que pa’ ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas. El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas”, añade el tema.

La canción creada por Telecinco de Clara Chía en respuesta a Shakira. pic.twitter.com/LkKaIvHtel — Pronto Show (@ProntoShow) February 12, 2023

Además de realizar la canción, desde el programa de televisión fueron hasta la casa de Shakira para poner, a todo volumen, la nueva versión de su canción original, aquella que se convirtió en la sesión número 53 de Bizarrap en su canal de YouTube. Los presentadores del programa pretendían ver la reacción de Shakira, sin embargo, esto no sucedió.

“Tienes fama, de cantante buena y esta letra, va a ser tu co ndena. No me nombres, no es como me pintas. Me estoy cansando y no puedo más con tu actitud. Si paga al Fisco se queda sin nada, Shaki, vamos, venga DE- CLARA. Yo a tu lado soy pura elegancia, y lo del Twingo es una falacia. Te lo digo con sinceridad, deja a un lado la rivalidad, que lo estoy pasando fatal y no saben ya qué inventar”, sigue entonando la pista.

Hace algunas semanas, medios internacionales aseguraron que, debido a la presión a la que se encuentra sometida, Clara Chía habría ingresado al hospital debido a una crisis de ansiedad. En el programa Fiesta, de hecho, un tío de la joven que fue entrevistado aseguró que esto era tan solo información falsa.

“Es mentira. No, no ha estado ingresada (...) Completamente mentira”, respondió ante el cuestionamiento de la prensa. Es de destacar que Jordi Martin, reconocido paparazzi, ya había dicho que el supuesto mal estado de salud de Chía no era verdad.

“Con un panel publicitario voy acelerá, ay qué porrazo. Ay, muchos temazos, pero trabaja los celos un poquito también. Fotos por donde me ven, yo sí me siento un rehén. Por mí todo bien, el Piqué se ríe, y a mí no me queda otra que reírme con él”, concluye el tema.