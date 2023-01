Gustavo Petro propuso la construcción de un tren que conecte a Colombia con Chile, Bolivia y Venezuela

Gustavo Petro en su intervención en la cumbre CELAC de Argentina. Presidencia de la República.

Vuelve y juega: el presidente de Colombia, Gustavo Petro, nuevamente lanzó una de sus inusitadas ideas para mejorar la movilidad de los ciudadanos. Esta vez, el mandatario dejó una particular idea que no solo beneficiaría a los ciudadanos de su país, sino también a los chilenos y venezolanos. Según dijo, buscará crear un tren que una a estas tres naciones sudamericanas.

“¿No se puede integrar el Pacífico a través de un tren que junte nuestras principales ciudades y por territorio venezolano y colombiano llegar al Atlántico?”, se preguntó el jefe de Estado en medio de su intervención en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebra en Buenos Aires, Argentina.

Tras hacer ese interrogante, Petro abogó porque ese tren ayudara al Estado boliviano porque, como no tienen mar, tendrían dificultades para salir a otras naciones vecinas.

“¿Bolivia no tendría una posibilidad allí? Cuando no tiene mar. ¿No tendría una posibilidad de ligarse, tanto al Océano Pacífico como el Atlántico? El tema de los trenes (...) está en el camino adecuado. No es la imitación de la gran autopista norteamericana que usa una movilidad intensiva de combustibles fósiles lo que nos va a salvar en el siglo veintiuno. Destruimos nuestros trenes, ahora hay que reconstruirlos”, expresó el presidente y ahí fue cuando dio a conocer la idea de conectar a los antes descritos países con un sistema férreo.

“La red férrea que se propone también tiene un eje troncal, que es el Pacífico, que puede ir desde Santiago de Chile, o más al sur, hasta el Caribe colombiano y el Caribe venezolano. Ese sería uno de los grandes esfuerzos de cooperación de nuestras culturas, de nuestros pueblos y de nuestro comercio”, sugirió Gustavo Petro desde Argentina.

En desarrollo...

