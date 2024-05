Mafe Walker reveló que le puso freno a las actitudes de Karen Sevillano y La Segura en ‘La casa de los famosos’: “Todo tiene un límite”

La guía espiritual reveló que tuvo una conversación con Karen Sevillano y La Segura por las burlas y comentarios que hacían sobre ella -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Mafe Walker, la creadora de contenido que ganó notoriedad en las redes sociales por afirmar que puede hablar en lenguaje alienígena, salió de La casa de los famosos Colombia al obtener 4,78 % de votos.

Después de su salida, la ‘guía espiritual’ habló de su experiencia en la competencia que se transmite a través del Canal RCN y la app de Vix.

“Yo lo veía en la pantalla y decía: ‘¿pero por qué hay tantas emociones?, ¿será que están sobreactuando, esos juegos?, ¿por qué no lo hacen si se ve tan fácil?’; ya estando allá es como que las emociones algo pasa, pero todos muy sensible, se magnifica y es muy como hacer esa transición, adaptarse a la exposición de las cámaras a tener siempre un micrófono (...) al principio era rarísimo, porque a veces como que uno no es conscientes realmente a adaptarse a esa nueva dimensión, pero bueno, fue una experiencia inolvidable”, expresó Walker en diálogo con Infobae Colombia.

Videos y declaraciones sobre extraterrestres de Mafe Walker provocaron escepticismo entre los participantes -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La influenciadora colombiana se hizo famosa por sus videos y declaraciones que provocó todo tipo de comentarios y diversas reacciones en la competencia, desde escepticismo, hasta interés por fenómenos paranormales y extraterrestres. Karen Sevillano y Natalia Segura conocida como La Segura, quienes se denominan como las chismosas de confianza, en varias ocasiones se burlaron de la creadora de contenido.

“Cuando entró a las historias de vida, cuando nos muestran esa infancia, ahí digo: ‘Wow, ya te entiendo qué fuerza, también admiración, y es donde también entiendo la diferencia cultural, de dónde venimos, de dónde nacemos, y también hay que respetar eso (...) entonces hay que también ser muy tolerantes (...) el tema mío con la información de los extraterrestres, muchos participantes también fueron como: ‘Uy, no, no quiero, yo no quiero participar en esas activaciones’, y yo lo respeté; al final también ya abrieron el corazón, me empezaron a sentir, me decían: ‘uy, tú me transmites calma con esas activaciones’”, añadió la bogotana haciendo referencia al escepticismo y apoyo que había entre algunos de sus compañeros.

Las chismosas del reality, Karen Sevillano y Natalia Segura, se burlaron de Mafe Walker múltiples veces - crédito Canal RCN

A pesar de que la guía espiritual mostró respeto por las celebridades que no se interesaron en sus actividades o encuentros con los extraterrestres, se evidenció en la competencia que las creadoras de contenido hacían comentarios sobre la creadora de contenido y hasta el colocaron un sobre nombre “llama trina”, ante esto la bogotana indicó que habló con Natalia y Karen para ponerle un freno a sus burlas.

“Hubo de todo, nos llegamos a conectar en la convivencia (...) yo conecto con todo lo de las redes sociales y ellas son creadoras de contenido y bueno también me mostraron el límite, yo a veces como que sedo mucho ese límite, pero llega un punto que hasta aquí (...) no vamos contra nuestros familiares o el talento de cada persona, entonces todo tiene un límite, pero si hubo muy sinergia y también ellas nos mostraron como el límite, no hasta acá y Karen lo entendió y nos abrazamos, me dijo: ‘Si, Mafe lo reconozco’”, agregó la colombiana para este medio.

El respeto y entendimiento creció entre Mafe Walker y algunos participantes pese a las burlas -crédito cortesía/prensa del Canal RCN

A pesar de los comentarios que recibió Mafe Walker, la creadora de contenido hizo amistades dentro de la competencia como con Isabella Santiago, Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo, quienes confirmaron el grupo Galáctico. “Surgió como una amistad genuina, realmente todos los que llegamos a dormir en el cuarto cielo (...) adaptarme fue muy difícil, comprender el juego y Juli siempre ha estado ahí, se creó una amistad muy especial y son estas amistades, que yo también invito a que cuidemos”, indicó la bogotana en diálogo con este medio.