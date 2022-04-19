玛丽贝尔·瓜迪亚阻止安德烈斯·加西亚入狱的时候：“我本来要杀了导演”

玛丽贝尔·瓜迪亚和安德烈斯·加西亚有着长期的友谊，但是，这种联系是最近才发生的之所以受到质疑，是因为这位演员保证有一段时间很难与Corona delágrimas 2的女演员合作。

几周前，加西亚对 S ale the Sun 说，并不是所有东西都是和他的伴侣一起撒在片状上的蜂蜜。

“她对这个电影业有了另一个想法，我们进行了几次讨论，因为我已经比她了解更多，她已经拍了 20或30部电影，已经导演了4或5部电影，并制作了七八部，所以很明显她知道更多（...）她很漂亮、漂亮而且还很漂亮，但是你也不能让帅哥和漂亮的人在电影里做他们想做的事，对吧？“他说。

正因为如此，这次玛丽贝尔·瓜迪亚（Maribel Guardia）不仅借此机会谈论了安德烈斯的言论，而且还讲述了她与《爱的特权》演员的亲密关系，以至于她曾经阻止艺术家做出承诺谋杀。

Maribel Guardia tiene una amplia trayectoria (Foto: Cuartoscuro) Miguel Dimayuga | Miguel Dimayuga

在 TVyNovelas的采访中，肥皂剧的女演员，例如《幸运的家庭》，《我心中的女孩》或《意大利姑娘》结婚时说，她不认为自己是一个有问题的人，并强调她与Garcia的互动一直非常亲切。

他开始说：“我从来没有和他或其他任何人有任何区别，相反，每当我们一起工作时，他都是个绅士，我没有矛盾。”

在这方面，玛丽贝尔·瓜迪亚（Maribel Guardia）说，有一次，当他们俩都在三对不平衡的夫妇的舞台上时，她进行了干预，以免她的朋友犯罪。

“实际上，一旦我们上场戏他就开枪了，他就会杀死导演！，但我挡住了。是的，我疯了然后我说：“安德烈斯！”，他回答说，只有我允许我告诉他一些事情，我是唯一的一个，真相对我来说一直是神圣的，” 他说。

El actor dijo cosas negativas de Maribel (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

玛丽贝尔还说，她非常感谢安德烈斯·加西亚（AndrésGarcia），并承认他看起来很有魅力。

他说：“我非常爱他，我尊重他，安德烈斯是墨西哥最英俊的男人，笑容表明了他想要什么，没关系。”

关于她被冠以矛盾的说法，这位著名的女士深入研究了这是不可能的，因为当某人开始从事艺术事业时，他们就不可能有这种态度。

La actriz dijo que no era conflictiva (Foto: EFE/Maribel Guardia)

他说：“没错（我和所有人相处得很好），在我刚开始的时候更是如此，因为多年来你在为自己取名，你认识别人，你有机会发表自己的意见，但是当你开始职业生涯时，你甚至无法张开嘴。”

玛丽贝尔·瓜迪亚（Maribel Guardia）不排除加西亚的言论让她震惊，但她优先考虑了他们花了多长时间才认识对方。

他说：“事实是，我对他这么说感到惊讶，但我不在乎，因为我非常爱他，而且我知道尽管他有自己的性格，但他还是个好人，我对他有美好的回忆。”

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