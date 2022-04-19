行政部门的提议化学阉割在破裂的托雷斯内阁中引起了另一场争议

自从绑架和强奸一名3岁女孩的应受谴责的案件的消息传出以来, 发生在奇克拉约市震惊了全国，总统佩德罗·卡斯蒂略宣布政府正在评估严厉措施例如对强奸未成年人, 青少年和妇女的罪犯实行强制性化学去势手术, 世界其他国家已经这样做了.

“在如此多的暴力行为中，本届政府不会容忍针对儿童的性暴力犯罪，也不会逍遥法外。这个家庭的痛苦也是我们的，我对这种残酷行为感到愤怒，” 他说。

这一事实引发了一场整场政治辩论。而且它在已经完全消失的橱柜中留下了更多的裂缝，有传言称替代品听起来越来越响亮。总理阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）周一表示，关于对强奸犯进行化学阉割的法案将在部长会议上进行辩论，稍后将在议会。他保证，这是打击令人发指的罪行的一种方式。

当被问及执行死刑的可能性时，部长内阁负责人明确指出，死刑不能执行，因为 “圣何塞法院不允许这样做”。

但是，刑事律师罗米·张（Romy Chang）报告说 ，实施化学阉割需要一条繁琐的法律途径，因为宪法规定应寻求囚犯重新融入社会，但这是终身惩罚。此外，他认为，应该谴责《圣何塞公约》，因为没有其他成员国适用这种处罚。 这个过程并不容易，它涉及投诉和经济制裁。

在托雷斯宣布之后，司法和人权部（Minjus）负责人费利克斯·切罗（Felix Chero）确信内阁将支持司法和人权部技术小组起草的立法草案。司法部门。

他申明，他将出席共和国国会全体会议，以支持和捍卫关于化学阉割的法案，“捍卫我们的立场，捍卫我们的项目，因为我相信基金会和思想适合进行民主讨论，在这种讨论中，我们必须捍卫自己的立场。”

“[国会议员] 必须明白，行政部门提出的项目必须是分析的对象，一定要进行辩论和讨论，但要选择那些完全符合社会期望的项目。不幸的是，如果不这样做，我们将无法履行我们的宪法职能 ，“他补充说。

但是，正如Latina所宣布的那样，有六个长凳对卡斯蒂略的项目表示反对。

部长反对

内政部长阿方索· 查瓦里反对关于化学品的提议 阉割，因为他认为它必须经过研究，看看它是否有效。

同时，对外贸易和旅游部长罗伯托·桑切斯（Roberto Sánchez）则更加谨慎。他指出，秘鲁每两小时就有一名男孩或女孩遭到强奸。“如果是我们的孩子，我们会疯了。但这不可能是伤害和死亡的决定。我们必须在我们所有人之间达成协议，” 他说。

作为一名心理学家，他认为暴力始于我们没有注意到的事情，例如当父亲因为他是父亲而告诉儿子去做他告诉他的事情时。 “如果我们不认为他们是人，他们就会像物体一样。国家和社会必须明白，儿童是我们拥有的最神圣的东西，” 他说。

关于查瓦里部长所说的话，桑切斯说：“这不是缺乏协调，而是有方法，但是与其他国家相比，科学证据，成本效益和政治将为我们提供更多的要素。”

其他示例

目前，大约有10个国家正在使用化学阉割作为对儿童强奸犯的一种补充措施。其中包括自1966年以来一直适用该法的美国；波兰、俄罗斯、英国、澳大利亚和法国。在门多萨，阿根廷也适用。

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