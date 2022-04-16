Debanhi Escobar 失踪一周后对她的了解

Debanhi Escobar Bazaldúa 在前一天参加聚会后于 4 月 9 日星期六早些时候失踪了。在他失踪一周后，有关他下落的情况的信息已经传播。

与他一起参加会议的朋友报告的事件版本表明，Debanhi离开了提供交通服务的车辆上的地方，而没有在任何移动应用程序中注册。由于据称与驾驶员@@ 的分歧，这名少年大约在凌晨5点将汽车留在前往拉德罗的路上。

El chófer del automóvil donde Escobar viajaba fue el último en verla.(Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

失踪几天后，即 4月12日星期二，当局逮捕了可能与此案有关的 Jesús N。这名46岁的男子在距离蒙特雷市40公里的洛斯皮拉雷斯附近被捕，他被几个人确定为缠扰者，曾试图带走几名妇女。

最近，在努埃瓦卡斯蒂利亚（Nueva Castilla）附近举行的聚会的一位与会者在一段视频中透露，她主动提出要带Debanhi回家。但是，这位 15 岁的朋友拒绝了她的提议，他们保证信任的人会经过她并将她带回家。

德班的父亲马里奥·埃斯科巴在接受不同媒体采访时表示，在这些日子里，他一直是勒索的受害者尝试，此外，通过社交网络上的电话和消息，他们收到了有关女儿下落的虚假线索。

新莱昂州州长塞缪尔·加西亚（Samuel García）发布了一项特别法令，授予立即采取行动寻找失踪妇女的权力 因此所收到的与Debanhi Escobar案件有关的所有资料都能得到证实.但是，大量的虚假数据减慢了调查的速度，因此这位年轻女子的父亲敦促人们停止开玩笑。

La Comisión Local de Búsqueda de Personas del estado de Nuevo León ofrece 100 mil pesos a quien proporcione información útil. (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas).

在这方面，在没有足够的证据推进此案的情况下，本周五搜寻当地居民委员会新@@ 莱昂州宣布向寻找Debanhi的有用信息奖励10万比索。提供报酬的实体是加西亚签署的法令的受益者之一，政府在该法令中承诺将委员会的能力提高三倍。

Las autoridades piden no compartir informes que compliquen la investigación. mientras tanto la búsqueda continúa.(Foto: REUTERS/Andrea Jimenez) REUTERS

通过海报，他们提议奖励任何表明该年轻女子下落的人，他们向公民重申了负责任的要求，不要分享使调查复杂化的报告。

马里奥·埃斯科巴（Mario Escobar）和多洛雷斯·巴扎尔杜阿（Dolores Bazaldúa）保证，追踪工作仍在继续，并且在志愿者的陪同下，他们已经沿着高速公路的东部前往拉雷多。他们还表示，搜查范围甚至将扩大到其他州，因为他们最近接到了塔毛利帕斯州检察官的电话，而塔毛利帕斯州检察官最后一次见到女儿的道路所在的城市就在那里。

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