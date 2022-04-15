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星期五 15 四月 2022
奇諾

弗朗西斯科·马丁·莫雷诺是谁，AMLO称之为 “阶级主义者” 的作家

这不是记者和总统第一次通过社交媒体面对言论

Newsroom Infobae

15 四月 2022

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）坚定地回应了作家兼记者弗朗西斯科·马丁·莫雷诺在曼达托撤销结果后最近发表的言论的批评。

这位记者用美国国家统计与地理研究所（INEGI）的数据中的几张图表说：“越多文盲，莫雷纳的选票越多”。

莫雷诺会见了总统的快速回应，总统发表了最近的一项研究，他被评为世界上最受接受的总统之一，并称作者为 “阶级主义者”。

“马丁·莫雷诺（MartínMoreno）的阶级学家说，该国只有文盲的人支持我，顺便说一句，这让我感到自豪，因为除其他外，教育与文化不同。”

El mensaje al que parece haber respondido AMLO
El mensaje al que parece haber respondido AMLO

莫雷诺被公认为安德烈斯·曼努埃尔的经济、政治和社会政策、第四次转型和民族复兴运动（莫雷纳）的最强烈批评者之一

在自己在官方网站上的传记中，他警告说，他 “自由写作，对任何国家政治生活的主角都没有公开或隐蔽的承诺”。

他补充说：“他以著作的激进主义而闻名，他在那里记录了自己的愤怒观点，而没有人能够指责他属于任何会严重限制他表达空间的部门、团体或政党。”

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)
Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

弗朗西斯科·马丁·莫雷诺于1946年4月4日出生于墨西哥中部当时的联邦区。他的学术准备是在德国学校亚历山大·冯·洪堡开发的。

在他一生的大部分时间里，他一直致力于写作世界，作为书籍的创作者和专门研究历史小说的记者。有些人用 1986 年的处女作《墨西哥黑人》完美地认同了他。

从那时起，除了他声称为各种国内和国际媒体撰写的数千篇专栏文章外，他还写了22本书。其中最受认可的是《风之痕》、《肉体狂喜》、《墨西哥沉船》等。

在墨西哥人获得的最重要的认可中，他的著作《西班牙的风疤痕》突出了文学卓越金桂冠，在墨西哥，他于1994年、1995年、1996年、1997年和1998年被评为国家新闻奖

No es la primera vez que AMLO se enfrenta a Francisco Martín Moreno FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
No es la primera vez que AMLO se enfrenta a Francisco Martín Moreno FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COMGalo Cañas | Galo Cañas

这不是它第一次在第四次转型中爆炸。例如，2019年4月，在接受记者豪尔赫·拉莫斯（Jorge Ramos）采访时，他保证自己是个民粹主义者，因为他无法出售总统飞机。

在另一种情况下，他保证自己的领导是错误的，因为群众在评论全民协商时是通过情绪而不是反应做出反应。

当他在接受采访时表示：“如果我能回到宗教裁判所的时候，我会绞死，不，我在首都的zócalo中活活烧死了每个Morenistas”，这引起了社交网络的愤慨。

Uno de los mensajes que el presidente de México dedicó en Twitter al escritor Francisco Martín Moreno
Uno de los mensajes que el presidente de México dedicó en Twitter al escritor Francisco Martín Moreno

在与记者佩德罗·费里兹·德康的同样的思想交流中，他保证，在中期选举中投票支持莫雷纳的人都是该国的叛徒。

“这让我太过分了，它散布了仇恨，我将对这个话题发表很少深入的评论。没有以眼还眼，以牙还牙，因为我们都是独眼和露齿的。这是爱与和平。我知道保守派之所以感到沮丧，是因为我们正在改变墨西哥。他们忘记了人文主义的基本原则，即爱邻居，” 墨西哥总统当时回答说。

此外，2017年，莫雷诺在 El Univ ersal的专栏文章中写道：“他不会投票给洛佩斯·奥夫拉多尔，因为他会尝试用从经济学说历史上的垃圾桶中提取的配方来执政，这些方法已经充分证明了它们的到期和效率低下。”

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