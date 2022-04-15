弗朗西斯科·马丁·莫雷诺是谁，AMLO称之为 “阶级主义者” 的作家

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）坚定地回应了作家兼记者弗朗西斯科·马丁·莫雷诺在曼达托撤销结果后最近发表的言论的批评。

这位记者用美国国家统计与地理研究所（INEGI）的数据中的几张图表说：“越多文盲，莫雷纳的选票越多”。

莫雷诺会见了总统的快速回应，总统发表了最近的一项研究，他被评为世界上最受接受的总统之一，并称作者为 “阶级主义者”。

“马丁·莫雷诺（MartínMoreno）的阶级学家说，该国只有文盲的人支持我，顺便说一句，这让我感到自豪，因为除其他外，教育与文化不同。”

El mensaje al que parece haber respondido AMLO

莫雷诺被公认为安德烈斯·曼努埃尔的经济、政治和社会政策、第四次转型和民族复兴运动（莫雷纳）的最强烈批评者之一。

在自己在官方网站上的传记中，他警告说，他 “自由写作，对任何国家政治生活的主角都没有公开或隐蔽的承诺”。

他补充说：“他以著作的激进主义而闻名，他在那里记录了自己的愤怒观点，而没有人能够指责他属于任何会严重限制他表达空间的部门、团体或政党。”

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

弗朗西斯科·马丁·莫雷诺于1946年4月4日出生于墨西哥中部当时的联邦区。他的学术准备是在德国学校亚历山大·冯·洪堡开发的。

在他一生的大部分时间里，他一直致力于写作世界，作为书籍的创作者和专门研究历史小说的记者。有些人用 1986 年的处女作《墨西哥黑人》完美地认同了他。

从那时起，除了他声称为各种国内和国际媒体撰写的数千篇专栏文章外，他还写了22本书。其中最受认可的是《风之痕》、《肉体狂喜》、《墨西哥沉船》等。

在墨西哥人获得的最重要的认可中，他的著作《西班牙的风疤痕》突出了文学卓越金桂冠，在墨西哥，他于1994年、1995年、1996年、1997年和1998年被评为国家新闻奖。

No es la primera vez que AMLO se enfrenta a Francisco Martín Moreno FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

这不是它第一次在第四次转型中爆炸。例如，2019年4月，在接受记者豪尔赫·拉莫斯（Jorge Ramos）采访时，他保证自己是个民粹主义者，因为他无法出售总统飞机。

在另一种情况下，他保证自己的领导是错误的，因为群众在评论全民协商时是通过情绪而不是反应做出反应。

当他在接受采访时表示：“如果我能回到宗教裁判所的时候，我会绞死，不，我在首都的zócalo中活活烧死了每个Morenistas”，这引起了社交网络的愤慨。

Uno de los mensajes que el presidente de México dedicó en Twitter al escritor Francisco Martín Moreno

在与记者佩德罗·费里兹·德康的同样的思想交流中，他保证，在中期选举中投票支持莫雷纳的人都是该国的叛徒。

“这让我太过分了，它散布了仇恨，我将对这个话题发表很少深入的评论。没有以眼还眼，以牙还牙，因为我们都是独眼和露齿的。这是爱与和平。我知道保守派之所以感到沮丧，是因为我们正在改变墨西哥。他们忘记了人文主义的基本原则，即爱邻居，” 墨西哥总统当时回答说。

此外，2017年，莫雷诺在 El Univ ersal的专栏文章中写道：“他不会投票给洛佩斯·奥夫拉多尔，因为他会尝试用从经济学说历史上的垃圾桶中提取的配方来执政，这些方法已经充分证明了它们的到期和效率低下。”

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