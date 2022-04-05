戴安娜·桑切斯（DianaSánchez）透露自己患有抑郁症：“我正在接受治疗以使自己感觉好些”

戴安娜·桑切斯（DianaSánchez）再次出现在社交网络上，很少有人期望该模特会透露她正在经历艰难的时期在过去几个月中，由于您当前的伴侣发生的一切而感到沮丧。

回想一下，这位前真人秀女孩于2021年离开了Reinas del Show的参加，与男友丹·吉多（Dan Guido）一起前往美国在被诊断出患有白血病之后。这出乎意料地发生了，无疑引起了影响者的情感变化。

“丹，在整个过程中，继续化疗需要将近六个月，少一点，才能大大改善。他取得了很大的进步，但是无论如何，最近几个月发生的所有这些事情，我希望他改善的力量以及我们关系中的一些计划发生了变化，我认为它们在某种程度上影响了我，” 戴安娜开始在她的Instagram故事中讲述。

同样，“战斗” 的前成员告诉她超过90万的追随者，她开始感到抑郁症的某些症状，这使她感到震惊，并决定选择心理帮助。这位舞者首先回忆说，她正在接受控制焦虑的治疗；但是，她今天的感受有所不同。

“我开始意识到我不想起床，我很伤心，我不想做任何事情（...）然后情况开始变得更糟，就像我对所有事情都感到无聊一样。这位前亚视人物说，我意识到这种悲伤、忧郁、精力不足的感觉，我出了什么问题，这不是我，我什么都不喜欢。”

他补充说 ：“显然（与心理学家）的对话使我明白 自己正处于抑郁的过程中，显然有时候很难分享这一点 ，因为就我而言，感到脆弱有点尴尬。”

最后，他说，在专业人士的建议下，他目前正在接受治疗，以改善健康状况并缓解症状。

他总结@@ 说：“为了能够感觉好些，我已经开始接受治疗 ，感谢上帝，我开始感觉到几周前和最近几天之间有很大的不同。”





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