“你完成然后离开”：反对派团体在该国示威反对撤销授权

该国距离撤销授权的民主行动还有一周的时间，但是，本周日，反对派团体召集了不同的特遣队示威，反对安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统提倡的协商。

在 “你完成然后离开”，“空投票箱” 和 “我捍卫国家统计局” 的呐喊下，全国各地的各支特遣队于上午11点聚集在该国不同地区，以示威反对墨西哥总统计划在下周日举行的磋商，该磋商造成了巨大的损失公民之间的争议。

在墨西哥城，示威活动是在独立天使召集的，大约在上午 11:30，身穿白色衣服的抗议者开始了前往革命纪念碑的旅程。

La manifestación en contra de la Revocación de Mandato se convocó a través de redes sociales (Foto: Twitter / @AlEstiloDeHouse)

墨西哥共和国不同州召集了 “You finish and go” 示威活动，除了呼吁不参加撤销授权协商外，反对所谓的第四次转型的团体还要求健康、安全、就业、教育和尊重宪法。这次抗议活动的目的也是为了捍卫国家选举研究所（INE），因为反对派团体认为墨西哥总统的行为对该机构构成了风险。

在散布和呼吁示威的人物中，还有前总统费利佩·卡尔德隆的名字。作为联邦代表加布里埃尔·夸德里（Gabriel Quadri），他在社交网络上发布了各种信息，邀请公民参加示威活动。

同样，墨西哥政治家豪尔赫·特里亚纳（Jorge Triana）和商人一样，利用他的社交网络邀请他的追随者在4月3日星期日游行 克劳迪奥·X·冈萨雷斯·拉波特接受了记者内斯托·奥耶达的意见，并在他的官方 Twitter 帐户上发布：“4月10日不投票清楚地表明，公民不会允许自己受到莫雷纳和洛佩斯·奥夫拉多尔政府的操纵。这次咨询只是个小谎言。”

Gabriel Quadri, diputado opositor del gobierno de López Obrador, compartió en redes sociales su participación en la marcha en contra de la Revocación de Mandato (Foto: Twitter / @g_quadri)

撤销总统授权是由国家选举研究所（INE）组织的一项协商活动，旨在询问公民是否希望地方行政首长继续任职。为此，《撤销授权普通法》（LGRM）规定了一系列准则，规定了使其具有约束力所需的最低参与数量。

撤销授权的磋商在公民中引起了很大的争议，因此来自政治界的不同人士都在谈论这个问题。尽管安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔内阁成员支持总统的倡议，但许多其他反对派人士却支持总统的倡议表达了他们的不满, 他们甚至呼吁公民不要参加4月10日下星期日的民主活动.

El título del movimiento opositor de la Revocación de Mandato surgió del incómodo incidente de Vicente Fox y Fidel Castro cuando el panista aún era presidente de México (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

反对撤销安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔授权的运动的标题来自前总统的尴尬时刻维森特·福克斯（Vicente Fox）与已故古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro）一起出演，这引起了标志性的短语 “你”吃饭去吧”。

那是2004年，墨西哥主办了美洲首脑会议，菲德尔·卡斯特罗出席了会议。但是，古巴总统在活动开始前几天证实了他的出席，这意味着维森特·福克斯的计划发生了意外的变化，维森特·福克斯正计划与美国总统乔治·W谈判一项针对在美国处于不正常情况的同胞的法规。

因此，为了避免与乔治 ·W· 布什发生任何不幸，维森特·福克斯邀请菲德尔·卡斯特罗改变议程，他的提议基于古巴革命者在周四参加午餐会然后离开墨西哥，以及不打算攻击美国或他当时的总统。后来，这一集总结为标志性的短语 “你吃就走”。

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