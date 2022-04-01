若昂·格里马尔多（Joao Grimaldo）的进球和双打：在第一场比赛中，他以 “重磅炸弹” 在克里斯塔尔对阵圣马丁的比赛中以 4-1 的比分为西甲

Sport ing Cristal vs 圣马丁：攻击者若昂·格里马尔多打进了双打并打进了第四个进球比赛中的天体队伍在阿尔贝托·加拉多体育场举行的西甲第8天有效。

比赛开始63分钟后，在中场球员莱安德罗·索萨切断了 “神圣” 进攻之后，克里斯塔尔在自己的场地对阵圣马丁的比赛中打进了第四个进球。

索萨横扫并离开了奥拉西奥·卡尔卡特拉（Horacio Calcaterra）的篮板，后者传给了欧文·阿维拉（Irven Ávila），后者在边锋右线附近进攻。

阿维拉把中锋扔到了比赛的另一侧，若昂·格里马尔多出现了，他在第一场比赛中以强劲的射门和4-1的比分对阵圣马丁。

若昂·格里马尔多的第二个进球

若昂·格里马尔多（Joao Grimaldo）在下半场开始时进入接替珀西·丽莎（Percy Liza），在场上五分钟后，他在个人账户中打进了第一个进球，在对阵圣马丁的比赛中打进了2-1进球。欧文·阿维拉（Irven Ávila）传球后，这位 19 岁的攻击者在对手守门员离开时完成了越过比赛。

若昂·格里马尔多的第一个进球

Sporting Cristal 教练罗伯托·莫斯克拉与雷纳托·索利斯、奥马尔·梅洛、尼尔森·洛约拉、约翰·马德里、詹弗兰科·查韦斯、奥拉西奥·卡尔卡特拉、冈萨雷斯、莱安德罗·索萨、耶苏斯·卡斯蒂略、欧文·阿维拉和珀西·丽莎排队。

圣马丁策略师胡安·何塞·卢维拉选择了这十一：马丁·帕拉、亚历杭德罗·冈萨雷斯、阿尔瓦罗·安普埃罗、伊尔比斯·科尔多瓦、亚历山德罗·米莱西、费尔南多·梅尔加、迭戈·埃斯皮诺萨、阿克塞尔·莫亚诺、迭戈·索托、贡萨洛·维隆和乔弗雷·埃斯科巴尔。

Sporting Cristal 在兰巴耶克的阿尔贝托·加拉多和卡洛斯·斯坦体育场对阵 Academia Cantolao 的 Apertura 锦标赛中最后一次出场连续两次平局。到目前为止，celestes在联赛1中已经积累了两场胜利，三场平局和两场失利。

Sporting Cristal专注于与圣马丁的决斗，但并没有忘记它在4月5日下周二在国家体育场举行的2022年解放者杯H组对阵弗拉门戈的比赛中首次亮相。

圣马丁在西甲联赛中连续五次输给了阿亚库乔足球俱乐部、格劳竞技、Alianza Atlético、卡洛斯 ·A· 曼努奇和拉科鲁尼亚 Binacional。这位 “圣徒” 在秘鲁锦标赛的第三场比赛中赢得了他们唯一一次击败 Sport Boys 的胜利之后，以三分在积分榜上排名最后。

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