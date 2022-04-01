阿根廷可能的竞争对手：什么是死亡集团和最容易进入的地区

在阿根廷队通过2018年俄罗斯世界杯以及在16轮比赛中提前被法国淘汰而感到沮丧之后，法国后来有史以来第二次获得世界冠军，但气氛似乎已经改变了。世界杯的版本。

莱昂内尔·斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的球队在闭幕前四个日期轻松获得南美预选赛资格，而且不败，这再加上莱昂内尔·斯卡洛尼的球队来自于比赛的最佳连胜纪录，但没有输掉 31在 1991 年至 1993 年期间举行了由 Alfio Basile 执导的选拔赛，对于可能拥有莱昂内尔的团体来说，现在是有希望的梅西最后一次作为 2022年卡塔尔世界杯的旗帜。

预计11月21日（中东历史上最伟大的体育赛事开幕式的当天）将会发生什么，阿根廷将认识世界杯小组赛的竞争对手。在 3 月 31 日更新了上一次国际足联排名之后，这四个底池随着国家队已经分类，其余的星号用于欧洲（苏格兰/乌克兰对威尔士）、康卡夫对大洋洲（哥斯达黎加对新西兰）和Conmebol对亚洲（秘鲁对澳大利亚/阿拉伯联合酋长国）的复赛。

细节是，它将无法在其地区与种子或与之共享联邦的国家重合。也就是说：乌拉圭（底池2）、厄瓜多尔（底池4）和秘鲁（复活中的底池4）。

Infobae 分析了阿根廷在最好和最坏的情况下可能扮演的竞争对手的可能性。为此，他们输入了两个基本数据，以便在计算器中考虑此假设。首先，对在FIFA排名中选出的球员进行评估，这是管理世界足球目的地的实体用来为最佳国家队打分的实体所使用的格式。第二顺序是球队的历史和时事以及他们的数字。

如果我们谈论的是梅西和公司可以扮演的最糟糕的团体，那么我们必须从最令人恐惧的 Bombo 2 开始。在这些名字中，包括丹麦、荷兰、德国、瑞士、克罗地亚、乌拉圭、墨西哥和美国，Albiceleste 将无法面对塞莱斯特共享同一个联邦。但是，考虑到两者之间的历史和今天的历史，它可能会重演最复杂的交叉。

阿根廷可以让德国成为该地区的第一个竞争对手。与 Die Mannschaft 会面将是小组赛的第一次，因为他们在三场世界杯决赛（墨西哥 86 人留给国家队，意大利 90 加巴西 2014 年为德国人庆祝）和几轮淘汰赛中面对面，例如在 2006 年德国四分之一决赛中以及 2010 年南非。

约阿希姆·洛（Joachim Löw）成功通过后，由汉斯·迪特·弗里克（Hans-Dieter F lick）领导的德国队是不会被选中的强国之一。

德国是2022年卡塔尔小组赛中面临的最复杂的球队之一（图片来源：路透社）

如果我们前往P ot 3，由于加拿大的离开（它在Concacaf的最后一天输给了巴拿马）以及突尼斯的进入，排名发生了最后一刻的变化，它还将包括塞内加尔，伊朗，塞尔维亚，日本，波兰，韩国和摩洛哥。

在这些国家队中，在积分榜上排名最高且几乎无与伦比的礼物是塞内加尔。由历史悠久的前球员阿里乌·西塞（Aliou Cissé）担任教练的@@ 拉泰兰加狮友来自点球以令人难以置信的定义击败埃及，在预选赛中晋级非洲其中一个地方。

随着守门员爱德华·门迪（切尔西）、队长卡利杜 ·库里巴利（那不勒斯）、阿德布·迪亚洛（PSG）、杜拉耶·迪亚（比利亚雷亚尔）、伊德里萨·瓜耶（PSG）和利物浦人物萨迪奥·马内等身材的足球运动员，塞内加尔人成为非洲冠军并成为另一个竞争对手阿根廷国家队以及其他任何进入小组赛的球员。

如果我们去底池4，那里的账目表明，今天加拿大将成为最复杂的国家队之一，如果这取决于该地区的斯卡洛尼领导的球队。等待找出谁将成为最终赢得世界杯冠军的欧洲队，威尔士是加雷斯·贝尔（Gareth Bale）手中最好的指数，再加上苏格兰或乌克兰，加拿大人感到惊讶，并最终成为Concacaf预选赛中的国王对墨西哥和美国。

枫叶队拥有在欧洲有经验的球员，例如米兰·博尔扬、赛尔·拉林、阿蒂巴·哈钦森、塔洪·布坎南、斯蒂芬·尤斯特歇斯、乔纳森·戴维和阿方索 ·戴维斯，这支枫叶队在 36 年后再次成为世界杯的一员。

这样，如果曾经提到过的 “死亡集团” 发生在阿根廷，它将与德国，塞内加尔和加拿大一起组成。

美国，平局中另一个可能成为底池 2 的对手（《今日美国》/斯科特·沃特）

另一方面，有几位阿根廷球迷梦想着有一个无障碍区域，以免在卡塔尔寻找第16轮比赛时面临太多麻烦。从这个意义上讲，底池2 中最弱的选择将是美国。在国际足联排名中排名第15位，康卡夫金杯的最后一位冠军将以英国切尔西人物克里斯蒂安·普利西奇为旗帜。

在 2002 年和 2006 年的前世界杯球员 DT Gregg Berhalter 的帮助下，美国人希望在四年后主办之前成为新一代球员的主角。毫无疑问，除了不是 ciborium 中最强的竞争对手之外，还是一个非常复杂的竞争对手。

在底池3 中，根据突尼斯在FIFA排名中的位置（第35位）以及其第六次参加世界杯的情况，突尼斯被评为最容易接近的球队。迦太基老鹰队在击败赤道几内亚、赞比亚和毛里塔尼亚进入决赛后赢得了非洲预选赛的一席之地，他们以访客（1-0）的身份击败了马里，然后在主场没有得分进入卡塔尔。

最后，Pot 4提供了几种众所周知的选择，但将成为理想集团一部分的选择是沙特阿拉伯。位于第49位的沙漠之子队在领先与日本和澳大利亚共享的地区之后获得了资格，因此他们也不是一个简单的竞争对手。

一个细节可能会改变底池4的情况：新西兰是整个世界杯中排名最低的国家（101），将在6月对阵哥斯达黎加的季后赛中进行比赛，并且是 albiceleste 的潜在对手。但是在这种情况下，这种复活的球无法与美国人分享，因为哥斯达黎加属于同一个联邦，所以底池 2 的对手应该是欧洲人。

因此，许多阿根廷球迷梦dream以求的团体将包括美国，突尼斯和沙特阿拉伯。

在世界杯模拟器不会停止与来来去去的对手争夺小组的时候，带有官方鼓的舞台可能会留下许多组合，但是在多哈抽签之后，有两种组合可能会引起各种各样的反应。

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