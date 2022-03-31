在市政 vs Alianza Atlético 中 2-2 之后的联赛 1 桌以及梅尔加、Binacional 和 Cristal 在第 8 天的胜利

联赛1积分榜：4月1日星期五，秘鲁锦标赛在卡塔尔2022年预选赛和第8届 Apertura锦标赛开始后恢复，目前拉科鲁尼亚Binacional是唯一的领导者本地竞争。

梅尔加在阿雷基帕的 UNSA Monumental 体育场以 3-0 击败卡洛斯·斯坦，在西甲联赛中连续第三次获胜，积分榜上累积了 13 分。“rojinegro” 以贝尔纳多·奎斯塔、亚历杭德罗·拉莫斯和约翰尼·维达莱斯的进球获胜。

Binacional 在卡亚俄的米格尔·格劳体育场用胡佛·克雷斯波、贾尼奥·波西托和杰克森·皮塔的进球击败了 Sport Boys。“粉色俱乐部折扣” 是由迭戈·萨法迪打进的。“Poderoso del Sur” 在积分榜上排名第一，对拉科鲁尼亚市政不利。

Sport@@ ing Cristal 周五在阿尔贝托·加拉多体育场对阵圣马丁的比赛开幕。celestes 在连续两场平局之后获胜并重返胜利，这使他们能够在联赛 1 积分榜上重新获胜。“神圣” 队连续第六次失利，在积分榜上排名最后。

由于难以将球队从塔尔马转移到利马，Un iversitario 和 ADT 之间的比赛从周日改期至周一。决斗将在 Monumental 体育场进行，面霜到达的前提是打破三场比赛的糟糕连胜而没有在 Apertura 锦标赛中获胜。

就其本身而言，拉科鲁尼亚市政在炙手可热的苏拉纳与 Alianza Atlético 以 2-2 平分，失去了锦标赛的领先优势。球队被降级为第二名，比两国领袖落后一分。而 Alianza Atlético 增加了 16 点积分，并保持了两个单位的第一名的差异。

Alianza Lima 和Sport Huancayo之间的比赛从周五改期至周六后，由于蓝白队难以转移到万卡约市，最终在没有确定日期的情况下被暂停。

联赛 1 积分榜

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras el 2-2 en el Municipal vs Alianza Atlético y los triunfos de Binacional y Cristal por la fecha 8

位置 | 俱乐部 | 进球差异

1.两国 | 18 | (9 DG)

2。市政 | 17 | (3 DG)

3.竞技联盟 | 16 | (6 DG)

4.Sport Huancayo | 15 | (6 DG)

5。梅尔加 | 13 | (1 DG)

6。Scientano | 12 | (6 DG)

7.运动水晶 | 12 | (4 DG)

8。大学 | 10 | (6 DG)

9.阿亚库乔足球俱乐部 | 10 | (2 DG)

10。格劳竞技 | 10 | (1 DG)

11。ADT | 10 | (1 DG)

12。塞萨尔·瓦列霍 | 10 | (0 DG)

13。世界标准时间 | 7 | (-1 DG)

14。卡洛斯·曼努奇 | 6 | (-2 DG)

15。利马联盟 | 5 | (-2 DG)

16。卡洛斯·斯坦 | 5 | (-6 DG)

17。运动男孩 | 5 | (-8 DG)

18。Cantolao | 4 | (-11 DG)

19。圣马丁 | 3 | (-15 DG)

LIGA 1 第 8 日的时间表和结果

4月1日星期五

阿亚库乔足球俱乐部 3-2 UTC

4月2日星期六

Alianza Atletico 2-2 市政

Melgar 3-0 卡洛斯·斯坦

4月3日星期日

格劳竞技 vs 西恩西亚诺（下午 3:00 | 弗朗西斯科·门多萨·皮萨罗体育场）

卡洛斯·曼努奇 vs 塞萨尔·瓦列霍（下午 6:30 | 曼西切体育场）

4月4日，星期一

大学 vs ADT（晚上 8:00 | 纪念体育场）

休息 Cantolao 学院。

Sport Huancayo vs Alianza Lima（暂停）

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