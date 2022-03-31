2022年格莱美奖：托尼·苏卡尔（Tony Succar），他的提名以及他参加音乐颁奖晚会的所有细节

我们距离体验音乐界最激动人心的时刻之一—— 2022年格莱美颁奖典礼只有几天的路程。正如奥斯卡颁奖典礼是电影界的最佳奖项一样，将于4月3日举行的颁奖典礼也将表彰音乐界的最佳代表。但是，两个晚会之间的最大区别在于，在后者中，我们有一位秘鲁代表，这使我们的胸部更加激动地膨胀。这是打击乐手托尼·苏卡尔（Tony Sucar），他将参加 “最佳拉丁热带专辑” 类别。

在这里，我们告诉您有关在哪里，何时，什么时候，在哪个频道观看盛大晚会的所有详细信息，以及更多期待已久的奖项亲自返回。

TONNY SUCCAR 与哪张专辑竞争？

托尼·苏卡尔将与他的专辑 “Live in Peru” 竞争，这是 2020 年 2 月在国家剧院现场录制的音乐会 ，其中包括不同版本的 “Billie Jean”、“A puro dolor”、“Uptown Funk” 等。该作品必须经过几次更改才能被美国国家唱片艺术与科学学院的成员接受。

Tony Succar

TONNY SUCCAR 会和谁竞争？

艺术家将面对气势磅礴的音乐人物：

-吉尔伯托·圣罗莎（同事）

“Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

-Aymée Nuviola（没有莎莎就没有天堂）

“Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola.

-波多黎各大组合（隔离）

“En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico.

-鲁本·布莱德斯和罗伯托·德尔加多和乐团（Salswing）。

“Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

是时候在 2022 年格莱美颁奖典礼上见 TONNY SUCCAR 了

由托尼·苏卡尔担任秘鲁代表的 2022 年第 64 届格莱美颁奖典礼将于 4 月 3 日星期日举行。颁奖典礼将在拉斯维加斯的米高梅大花园竞技场举行

在哪里可以看到 2022 年格莱美颁奖典礼上的 TONY SUCCAR 现场直播？

该活动将在TNT现场直播。

什么时候在 2022 年格莱美颁奖典礼上看 TONNY SUCCAR？

2022年格莱美颁奖典礼将于下午 6:30 开始，颁奖典礼将于晚上 8:00（秘鲁时间）开始。

世界各地的时间表：

秘鲁：晚上 8:00

厄瓜多尔：晚上 8:00

哥伦比亚：晚上 8:00

墨西哥：晚上 8:00

智利：晚上 9:00

玻利维亚：晚上 9:00

委内瑞拉：下午 6:00

阿根廷：晚上 9:00

巴西：晚上 9:00

美国（佛罗里达州）：晚上 9:00

西班牙：凌晨 4:00（4月4日星期一）

哪些艺术家将在2022年格莱美颁奖典礼上唱歌？

颁奖典礼不仅列出了不同类别的获奖者，而且还在当下的艺术家的参与下使庆祝活动更加活跃，他们对自己的艺术感到高兴。

到目前为止，学院已经宣布了许多明星，例如 J Balvin、John Legend、玛丽亚·贝塞拉、凯莉·安德伍德和 Silk Sonic。K-pop 乐队防弹少年团、奥斯本兄弟、比利·艾利什、Foo Fighters、布兰迪·卡莱尔、Lil Nas X、杰克·哈洛、奥利维亚·罗德里戈、克里斯·斯台普顿、H.E.R.、乔恩·巴蒂斯特、纳斯、本·普拉特、辛西娅·埃里沃、小莱斯利·奥多姆和雷切尔·泽格勒的演讲也已得到确认。

谁是 TONY SUCCAR？

安东尼奥·吉列尔莫·苏卡尔·泰拉科于1986年5月18日出生于利马，成为打击乐手、作曲家、编曲家和唱片制作人。在35岁的时候，他一直涉足音乐领域，直到2019年获得两次拉丁格莱美奖。

当他两岁时，他和家人一起移民到美国迈阿密。3岁那年，他开始在秘鲁Cajon演奏，这要归功于他来自一个音乐家家庭。当他 13 岁时，他开始在父母的乐队里打鼓。

这位具有美国国籍和日本血统的秘鲁音乐家陪同父母参加了不同的表演，例如婚礼和私人活动。这使他越来越爱上音乐。

2020年，她与丹妮拉·达考特、埃齐奥·奥利瓦、克里斯蒂安·亚彭、巴托拉等人合作发布了佩德罗·苏亚雷斯·韦尔蒂斯的《当你回想起来》的版本，旨在促进秘鲁的旅游业。

2021年1月，他被宣布为Yo Soy的陪审团，8月，他继续在拉提纳担任La Voz Senior的教练。

你的学习

托尼·苏卡尔（Tony Succar）十几岁时就考虑过成为一名职业足球运动员。在赢得学校的州冠军之前，他参加了几支球队。尽管他寻求奖学金来致力于体育运动，但他没有得到回应。

之后，他去找父亲寻求建议，然后告诉他尝试进入FIU音乐学校。他的音乐教育始于鼓、钢琴，然后是打击乐器。

2008 年，她获得了佛罗里达国际大学的爵士表演学士学位，并继续攻读硕士学位，直到 2010 年。

卡雷拉音乐剧

自从他还是本科生以来，Tony Succar 就已经有了活跃的音乐事业。在大学期间，他担任了家庭乐队的导演一职，并将其更名为Mixtura。

2010 年，她发行了在毕业演奏会上录制的第一张专辑。与Mixtura在迈阿密Wertheim表演艺术中心举行的现场音乐会。

托尼的道路将他带入了萨尔萨舞、爵士乐/流行音乐和非洲裔拉丁音乐的世界。此外，他还能够与铁托·尼维斯，马克·安东尼，拉印度，奥比·贝穆德斯等几位艺术家合作。

2015年，他创建了合作项目 “团结：拉丁向迈克尔·杰克逊致敬”。它由环球音乐经典赞助在迈阿密的奥林匹亚剧院上映。Unity 邀请了 100 多位音乐家向流行音乐之王致敬。

2019年，他凭借专辑 “Más de mi” 赢得了两次拉丁格莱美奖和年度最佳制作人奖和最佳莎莎专辑，成为赢得这两个类别的最年轻的获胜者。

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