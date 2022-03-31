Barrios Altos 和 la Cantuta：美洲法院将不公布阿尔贝托·藤森的案件

阿尔贝托·藤森的赦免案在秘鲁政界引起了很大的压力和争议球体。最近，美洲人权法院（美洲人权法院）要求政府不要释放这位前总统，尽管事实是宪法法院恢复了人道主义赦免和总统特权。

藤森将一直待在监狱里, 直到决定如何应Barrios Altos和La Cantuta的受害者向美洲国家提出的要求采取行动法院。 在这里了解判处藤森25年徒刑并因此获得赦免的案件。

巴里奥斯·阿尔托斯的案件发生在1991年11月3日，当时来自科利纳集团的6名蒙面武装人员闯入巴里奥斯阿尔托斯840德尔希隆·万塔的一所房屋，那里正在发生波拉达。据推测，房子里的人与恐怖活动有联系，因此他们被命令躺在地上然后不分青红皂白地开枪。15人死亡，其中包括一个名叫哈维尔·里奥斯·罗哈斯的8岁男孩，另有4人受重伤。

几个月后，即 1992 年 7 月 18 日，拉坎图塔案发生在恩里克·古兹曼·拉瓦尔国立教育大学，俗称拉坎图塔。在这个地方，九名学生和一名教师被带离住所，然后失踪了。一年后，在秘密坟墓中发现了其中两人的遗体。直接作者身份也归因于 Grupo Colina。

句子

藤森于 2007 年从智利被引渡到秘鲁，并因参与巴里奥斯·阿尔托斯大屠杀、拉坎图塔、其他侵犯人权行为以及腐败罪而被定罪。2009年4月7日，他被特别刑事分庭判处25年监禁。在巴里奥斯阿尔托斯和拉坎图塔发生的事件中，这位前总统被发现是合格杀人罪和重伤罪的直接肇事者。

他们得出的结论是，藤森选择了武装部队，是围绕国家情报局（SIN）的有组织机构的负责人。这曾是犯罪的一种手段，当时的总统知道这一点。

由于在秘鲁，刑罚不是累加的，这是他被关押的一般刑期。他还被判犯有篡夺职权（6年）、挪用公款（7年零6个月）、非法向国会议员付款和购买媒体社论专线（6年）以及Chicha报纸（8年）等罪行。

最高法院将Barrios Altos和La Cantuta的罪行描述为危害人类罪，因为这些罪行是旨在消灭据称是颠覆团体成员的系统和广泛的国家政策的一部分。2009年12月30日，第一过渡刑事分庭在二审中确认了这一判决。

美洲法院收到的案件

受害人将案件提交美洲法院，秘鲁政府承认他们对事件负责。美洲人权法院将这些行为描述为严重侵犯人权的行为。因此，法院裁定，不允许适用大赦法或任何其他类型的排他性法律。

在这样做的时候，他们裁定了藤森政府期间通过的大赦法，以免除对巴里奥斯阿尔托斯大屠杀负责的人的责任，并指出这些法律没有法律效力。

这一决定开创了一个重要的先例。Barrios Altos的判决是驳回在寻求适用大赦法的各种司法程序中提出的例外情况的依据。例如，在马丁·里瓦斯和萨拉萨尔·梦露的案件中，它们是 TC 的基础，他们宣布了寻求不接受审判的军事人员的要求这些案件毫无根据。

为什么这些案例还在审理中？

这两起案件仍有待美洲人权法院审理，因为该国没有遵守该机构下令采取的许多措施。执行2009年 (拉坎图塔案) 和2012年 (巴里奥斯阿尔托斯案) 判决的最新裁决表明，仍然有必要结束调查, 支付赔偿金和采取象征性措施.例如，La Cantuta案中5名受害者的遗体仍然下落不明，许多被定罪者尚未付款。任何民事赔偿的东西。

此外，已采取措施消除案件的严重性。2012年7月，最高法院常设刑事分庭发布最高处决令，指出Barrios Altos案中的法外处决不构成危害人类罪，并减轻了对被告的刑期。美洲法院进行了调查并裁@@ 定这一措施的存在与Barrios Altos案的裁决背道而驰.因此，常设刑事分庭废除了自己的执行权。

多年后，即2017年12月24日，时任总统佩德罗·巴勃罗·库钦斯基对这两起具体案件给予阿尔贝托·藤森人道主义赦免和总统宽限期。在美洲法院作出裁决宣布对犯有危害人类罪的人实行大赦无效之后，最高法院宣布该法无效。但是，2022年3月17日，宪法法院恢复了这一宽限期。

现在，3月30日，美洲法院要求政府在案件裁决之前不要释放藤森。公开听证会定于4月1日举行。

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