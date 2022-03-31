阿尔贝托·藤森（Alberto Fujimori）：前总统仍未回应的其他审判和民事赔偿金

美洲人权法院要求秘鲁政府不要释放前总统阿尔贝托·藤森，政府将遵守那个请求。但是，对于人道主义赦免和总统宽限的十起案件，这位前总统仍将被追究司法责任由宪法法庭（TC）退回是不够的。此外，它还欠国家数百万美元的民事赔偿。

民事赔偿

反腐败检察官哈维尔·帕切科（Javier Pacheco）透露了前总统阿尔贝托·藤森欠秘鲁国家的数字：他被判刑的三起案件获得了5100万索尔的民事赔偿。

这些案件包括不定期闯入弗拉基米罗·蒙特西诺斯的住所，不定期购买电缆运河以及向他的前顾问支付CTS。

这位前总统没有支付任何这些款项，3月17日，宪法法院恢复了对他的人道主义赦免和宽限权。

“藤森已被判刑，国家对三个事实感到不满：非正常闯入问题、不定期购买 Cable Canal 以及向弗拉基米罗·蒙特西诺斯支付 CTS。在这三场活动中，藤森欠国家约5100万索尔，” 他在RPP电视台上说。

此外，总统的名下没有财产或财产，因此无法执行封锁。作为前国家元首，他甚至从未设法处理过获得人寿养老金的程序，因此国家也无法以支付的形式领取这笔钱。

尽管获得赦免，待决案件仍将继续

阿尔贝托·藤森藤森总共有十起案件尚未对司法作出回应：

-Caso Paivilca

悬而未决的诉讼之一是所谓的Pativilca案。税收论点认为，这位前总统实施了反颠覆政策，并采取了平行和非法的做法，负责Grupo Colina。这导致 1992年1月28日在帕蒂维尔卡 (巴兰卡) 的圣何塞和卡拉克尼奥潘帕斯地区的6名社区成员被谋杀。受害者是约翰·卡尔德隆·里奥斯、塞萨尔·罗德里格斯·埃斯基韦尔、托里比奥·奥尔蒂斯·阿庞特、佩德罗·阿奎罗·里维拉、尼维斯·阿里亚斯·贝拉斯克斯和费兰德罗·卡斯蒂略·曼里克。

藤森被指控为危害生命、身体和健康罪（合格的杀人-谋杀）的嫌犯，以及受到国家委屈的危害公共安宁罪（危害公共和平-非法结社罪）的肇事者。

时任总统佩德罗·巴勃罗·库钦斯基给予的赦免和总统宽限达到了这个过程。2018年1月，藤森要求宣布刑事诉讼灭绝，但2018年2月9日，国家刑事分庭B合议庭驳回了该请求，并决定继续这一程序。

该决议指出：“这不符合调查、起诉和惩罚严重侵犯人权行为的义务，而且正如我们所分析的那样，这项措施显然与我国宪法保护的基本权利相冲突。”

此外, 报告还详细说明了美洲人权法院 (美洲人权法院) 的决议和国际法明确规定各国有义务独立和公正地调查侵犯人权的行为和违反国际法规定的罪行.

-Caso Chavimochic

前总统阿尔贝托·藤森也被指控犯有查维莫奇案，该案仍在审理中。他被指控从国家情报局（SIN）向商人奥古斯托·米亚古苏（Augusto Miyagusuku）捐赠80万美元的公共资金，用于在拉利伯塔德的查维莫奇灌溉项目中购买土地。根据税收论点，购买土地 “是被告宫城和阿尔贝托·藤森参与的犯罪活动的直接结果，前者是后者的负责人。”

-其他七起未决案件

藤森还在等待对另外七起案件的回应，佩德罗·卡斯蒂略政府已于2021年批准了这些案件的延期引渡请求。

这些案件首先涉及向哥伦比亚革命武装力量 (FARC) 出售武器。在本案中，他被指控犯有危害公共安全（非法供应枪支）和破坏公共安宁（非法结社犯罪）的罪行。

2021年10月，通过六项决议，批准了六起案件的延长引渡请求：卡斯特罗·卡斯特罗、查文·德·万塔尔、国防委员会、文托西拉家族、泛美电视台和反对者（严重绑架）。在所有这些诉讼中，Alberto Fujimori被指控犯有合格的杀人罪、严重伤害、非法结社犯罪、故意贪污、严重绑架和泄露国家利益机密等罪行。

-强制绝育

2021年12月11日，国家特别高等法院超省刑事法院法官拉斐尔·马丁内斯就强迫绝育案对阿尔贝托·藤森等人提起刑事诉讼。

藤森藤森因在严重侵犯人权的背景下危害生命、身体和健康、严重伤害以及随后Mamérita Mestanza、Alejandra Aguirre等人不幸死亡而被起诉。据检方称，藤森、他的前任部长和其他人制定了一项公共卫生政策，实际上是在未经受害者同意的情况下进行的 “绝育” 计划。据报告，被告的行为是根据 “在严重侵犯人权的情况下在有组织的权力机构中占据统治地位” 的理论行事，当时的国家元首本来是 “幕后人物”。

自那时以来，仅对前总统的刑事诉讼就暂停了，因为智利政府正等待就延长引渡该案前总统的请求作出裁决。