奥马尔·查帕罗为 Eugenio Derbez 的工作辩护：“他非常有才华”

在布兰卡·瓜拉（Blanca Guerra）引发争议之后，欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）回忆说，他在邀请她参加私人活动后嘲笑了她的作品，并提出了 “不接受退货”。上周末出席了2022年奥斯卡颁奖典礼的墨西哥历史上最亲密的同事之一，他大声疾呼支持他，并赞扬了他的职业生涯。

那是在早上Sale el Sol恢复的一次媒体发布会上，奥马尔·查帕罗和德贝兹的前女婿毛里西奥·奥赫曼（Mauricio Ochmann）将自己定位为支持参加奥斯卡获奖电影的 “最佳电影” 的表演者的职业生涯，并强调他们也被挑出来了一些主角。

这位正在与艾斯林·德贝兹（Aislinn Derbez）的前夫合作拍摄这部电影的表演者强调说：“我们也被摧毁了。他是什么样子，不久将在影院上映。

Eugenio Derbez 在奥马尔·查帕罗旁边经历的尴尬时刻照片：与奥马尔·查帕罗的截图/Tu-Night

后来，No Manches Frida 的翻译同意了Eugenio Derbez的父母的一些说法，他们指出这位演员过于完美主义者：“Eugenio的才华横溢，我们都认识他们，但他比才华横溢，坚定不移，坚持不懈和完美主义者；这就是为什么他在那里，” 这位 49 岁的口译员总结道。

正是在三月的最后一周，即第94届奥斯卡金像奖颁奖典礼举行时，欧金尼奥·德贝兹为贝尔纳多·比利亚洛沃斯赋予生命的电影《CODA 》赢得了 “最佳电影” 的金雕像。此后，墨西哥历史将自己定位为社交网络上的趋势，后来开始向墨西哥媒体发表讲话。

在古斯塔沃·阿道夫·因凡特（Gustavo Adolfo Infante）的YouTube脱口秀节目中，他回忆起与墨西哥历史学家布兰卡·瓜拉（Blanca Gu erra）的苦乐参半的经历，他详细介绍了这位将近70岁的女演员取消了她目前寻求的项目将她的职业生涯推向好莱坞。

“她被剥夺了机会，这真的让我很伤心，布兰卡·瓜拉不仅取消了她的资格，而且我邀请她参加私人演讲，这真是太不尊重了 [...]我想看看他的反应，我也想看看他是如何和他一起去的那个人一起笑出来的。” Eugenio Derbez在节目记者的节目中说。

几个小时后，这位著名的墨西哥历史学家为自己辩护，否认对德贝兹的电影发表任何负面评论，也否认她嘲笑了这部电影。

正如在《Am arte es mi sin》中为莱昂诺拉·马德里加尔（Leonora M adrigal）献出生命的女演员所回忆的那样，在古斯塔沃·阿道夫·因凡特（Gustavo Adolfo Infante）的同一个采访频道中，欧金尼奥不会邀请她私下看他的电影《不接受退货》，而是向AMACC委员会成员发出了邀请。

瓜拉说她从来没有对 Eugenio 粗鲁，她只会强调爱丽儿奖不是买的（照片：Instagram/ @bendita_suegra）照片：Infobae Special

“没办法，我从来没有对任何人粗鲁过，如果 Eugenio 有这样的印象，那他就错了。根本没发生。他没有邀请我，也没有邀请我，他邀请了墨西哥电影学院的协调委员会，是莫妮卡·洛萨诺发出了邀请，” 瓜拉争辩说。

最后，布兰卡·瓜拉说，她试图向德贝兹明确表示，为帮助 AMACC 而举办的慈善活动不会干扰颁发爱丽儿奖的批评。

“Eugenio的发言非常想做一个为学院筹集资金的职能，对此我们非常感激。最后，他的电影完成了，我只告诉他，他的电影将在公众中非常成功，非常成功，这将成为票房上的超级大片。” 主角 Perro Callejero总结道。

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