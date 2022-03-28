路易斯·西尼斯特拉继续在欧洲增加求婚者

路易斯·西尼斯特拉在 Everidivise 与费耶诺德的出色表现引起了来自旧大陆的几支球队的兴趣，他们希望依靠这位哥伦比亚球员的服务。目前，前Once Caldas集中在哥伦比亚国家队，哥伦比亚国家队将在下周二在奥尔达斯港面对何塞·内斯托·佩克曼的委内瑞拉时确定其参加2022年卡塔尔的资格。

应该指出的是，路易斯·西尼斯特拉（Luis Sinisterra）上周四在巴兰基亚大都会参加南美预选赛的国家队3-0对阵玻利维亚的比赛中打了65分钟。本赛季，这位22岁的边锋在球队中打进了18个进球，被认为是地球上最有价值的哥伦比亚球员之一。

根据专门从事转账的门户网站Transfermarkt 的说法，它将哥伦比亚人排在第七位，价格为1800万欧元。2018 年 6 月，费耶诺德以近 200 万欧元的价格收购了 Sinisterra 的体育权。

哥伦比亚十大最有价值的足球运动员：

1.路易斯·迪亚兹 -4000 万

2。达文森·桑切斯-3000 万

3.Duvan Zapata-3000 万

4.路易斯·费尔南多·穆里尔-2200 万

5。Yerry Mina-2000 万

6。Wilmar Barrios-2000 万

7.路易斯·西尼斯特拉 -1800 万

8。约翰·科尔多瓦 -1700 万

9.拉斐尔·桑托斯·博雷-1700 万

10。马修斯·乌里韦-1600 万。

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据旧大陆的媒体报道，有几支球队对路易斯·西尼斯特拉感兴趣。首先，众所周知，西班牙的马德里竞技会询问出生于桑坦德的del Quilichao，因为最近几天也众所周知，皇家贝蒂斯将他纳入了下个赛季的咖啡机计划。

在意大利，据说意甲现任领导人AC米兰希望赢得路易斯·西尼斯特拉的签约，也有传言说英超大满贯赛落后于才华横溢的哥伦比亚人的进球。

另一方面，路易斯·西尼斯特拉（Luis Sinisterra）提到了哥伦比亚媒体的评论，当时他们向他询问了来自英格兰的利物浦的全新成员路易斯·迪亚兹（Luis Díaz）。

此外，在接受《马卡》报纸采访时，这位费耶诺德球员谈到了他在预选赛的这两场关键比赛中可以为 “La Tricolor” 带来什么。

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