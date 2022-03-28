“我希望渠道内有一支文化顾问团队”：毛罗·卡斯蒂略（Mauro Castillo）参加奥斯卡颁奖典礼后

在威尔·史密斯和克里斯·洛克在奥斯卡颁奖典礼上发生的事情之前，中心主题是 “恩坎托” 以及哥伦比亚对其配乐的干预，特别是诸如 “Dos Oruguitas”（塞巴斯蒂安·亚特拉）和 “没有谈论布鲁诺” 之类的歌曲，其中卡罗来纳州盖坦和 毛罗·卡斯蒂略为这次成功的介绍揭幕。

确切地说，是vallecaucano演员提到了这次演讲，除了洛杉矶杜比剧院内外的奉承之外，还收到了有关贝基G和Luis Fonsi等歌手的干预的强烈质疑，这些歌手的干预并不是这部电影的演员的一部分。哥伦比亚，顺便说一句，它赢得了最佳动画电影类别的小雕像。

周一早上，这位以在 “El Joe：传奇” 系列中扮演 “Wilson Manyoma（Saoko）” 而闻名的演员在 W Rad io 上提到了他与盖坦的情感演讲以及他对目睹迷你音乐会的人的印象，这表明他确实想象过要登上舞台像奥斯卡颁奖典礼这样的世界许多地方都能看到。

“(...)我是一个梦想家，我知道要实现目标，你必须做好准备和做好准备；事实上，这就是为什么我将自己与Niche Group分开的原因，因为我需要继续成长和做事。如果我留在 Niche Group，我就不会为奥斯卡·德莱昂写作，也不会为大师乔·阿罗约写作，也不会制作 Charlie Zaa，也不会有像 “Viene y se va” 这样的歌曲打破唱片，” 这位出生于卡利的艺术家说。

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在与上述媒体的谈话中，卡斯蒂略提到了迪斯尼呼吁他加入 “Encanto” 演员阵容的重要性，并将其与他的演艺生涯联系起来，这与他作为歌手的面貌息息相关，并补充说：“在我的职业生涯中，这太不可思议了”，他对电影也不例外。

“我觉得每当我把自己的声音放在有机会的地方时，情况都是如此。在专辑 “绝对控制” 中，当大师海罗·瓦雷拉（Jairo Varela）给我机会时，我做到了这一点；在我演奏威尔逊·曼诺玛的《El Joe，la leyenda》中，他们给了我这个机会”，并补充说，在哥伦比亚，不同的艺术思想得到了延续。但是，他表示，想要出现在这两个行业的非洲裔演员或歌手的重要程度尚不清楚。

毛罗·卡斯蒂略警告说：“我希望频道内有一支文化顾问团队，因为我继续看到他们录制的小说，而且在 TransMilenio、ElMío 或巴兰基亚的大众交通工具中都没有出现任何东西，” 毛罗·卡斯蒂略警告说，他在接受采访时感到惊讶在奥斯卡颁奖典礼上与塞雷娜·威廉姆斯见面，当她让塞雷娜·威廉姆斯知道自己对这个国家的看法时，还有更多。

“他对我说-威廉姆斯-'恭喜'，然后我说 '谢谢... 是的，我来自卡利'，她对我说 '哥伦比亚的农业人口怎么样？” 然后我回答'是的，当然，我们有五百万' [笑声]。想象一下，如果一部外国电影强调每个肤色不同的每个人都坐在同一张桌子旁，交谈和分享。这不一样，” 这位歌手惊讶地说。

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