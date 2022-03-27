2022 年奥斯卡颁奖典礼：墨西哥人安东尼·奎因在同一类别中赢得了两项奥斯卡奖

第94届奥斯卡颁奖典礼只有几个小时的路程，随之而来的是对世界第七艺术中最重要奖项的欣喜引起了极大的兴趣。这就是为什么拉丁美洲人在整个颁奖典礼上的历史吸引了那些通过赢得提名甚至赢得提名而获胜的演员，导演，摄影师以及更多的人。

安东尼·奎因（Anthony Quinn）是一位美国国有化的墨西哥演员、电影导演、画家、作家和雕塑家，曾获得多个奖项，包括两项奥斯卡奖，这使他成为第一个不仅征服他们，而且相隔仅4年就在同一类别中表现出这种行为的阿兹台克血统故事：“最佳配角演员” 在 1953 年为 ¡Viva Zapata 演员！1957 年由 El Loco del Pelo Rojo 撰写。

这位演员于1915年4月21日出生于奇瓦瓦州，受洗的名字叫安东尼奥·鲁道夫·奎因·瓦哈卡（Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca），因为他的父亲是爱尔兰裔，母亲是墨西哥人，在墨西哥革命期间相识，两人都参加了。文化的融合是他继续以不同国籍的色调扮演各种角色的主要动机之一。

1957 年 3 月 27 日，奥斯卡奖得主安东尼·奎因在加利福尼亚州好莱坞举行的奥斯卡金像奖颁奖典礼上摆姿势。奎因在《欲望生命》中的角色而获得了最佳男配角奖。（美联社照片）

他的家人从很小的时候就移居美国，由于经济形势不利，安东尼奥从5岁起就不得不工作，父亲去世时更是如此。他从事的一些行业是报纸推销员、靴子清洁工、泥瓦匠，甚至是青春期的拳击手。他从不感到羞耻的职业，在成为明星之后，每当记者问他这个话题时，他都会高兴地回忆起。

安东尼·奎因（Anthony Quinn）在理工学院高中上过绘画和表演课程，并与弗兰克·劳埃德·赖特（Frank Lloyd Wright）一起上过建筑课程，但根据该领域的评论家的说法，尽管玩了一段时间并且以非凡的方式进行了表演，但他的命运已经定向于演戏。出于这个原因，不久之后，他在第七届比赛中的表现就出现了，尽管这些项目并没有被人们记住，但确实为实现成名做出了贡献。

这位演员出生时是墨西哥人，过了一会儿成为美国人 （照片：存档）

他的 pininos 在他 21 岁时曾在剧院演出，后来作为利奥·麦卡里（Leo McCarey）和路易斯·弗里德兰德（Louis Friedlander）的《监狱秃鹰》等电影中的额外作品在电影界首次亮相。尽管如此，他在大银幕上的第一个重要时刻还是电影《银河系》（1936年）和电影《假释》（1936年）中的角色。在这两种情况下，“额外” 的存在都成为美国公众不喜欢的焦点，因此很快就会有更多的角色出现。

尽管安东尼·奎因与电影制片人塞西尔·德米勒的女儿凯瑟琳结婚，但安东尼·奎因的职业生涯停滞不前，他扮演的角色包括美洲原住民、意大利暴徒、黑帮、菲律宾人和西班牙裔，这些角色并没有丰富他的职业。

这位演员在墨西哥只住了5年 （照片：存档）

有了《黑金》，随着这部电影的首次亮相，国际声望将出现在他的眼前，这是他一生中非常重要的一年，因为这部电影同时在美国也被国有化。在那里，他代表了一位成为石油百万富翁的美国原住民。此外，他带着斯坦利·科瓦尔斯基（Stanley Kowalski）的角色回到剧院，在《欲望的电车》中获得了多次好评。

他去世时享年 86 岁 （照片：存档）

1952 年，他凭借参与电影《Viva Zapata》赢得了首个奥斯卡最佳男配角奖，从而登上了榜首！，和马龙·白兰度一起扮演埃米利亚诺·萨帕塔的兄弟 Eufemio。这就是安东尼·奎因（Anthony Quinn）成为第一个从学院获得金色小雕像的墨西哥人的方式。

Zapata 万岁！是 1952 年由埃利亚·喀山执导的美国传记片。它讲述了这位墨西哥革命领袖的生活，从他的农民血统，他的革命轨迹直到他去世。这部电影在萨帕塔（Zapata）的神话化中起着至关重要的作用，今天我们可以了解墨西哥偶像，正是在这里，历史是在墨西哥人的奥斯卡历史中创造的。

演员拿着他的奖项合影 （照片：存档）

有了这个奖项，奎因的职业生涯焕然一新，这使他在1956年赢得了同一类别的第二个奥斯卡奖，这要归功于他在《欲望生命》中担任画家保罗·高更（Paul Gauguin）的表演，这是一部关于艺术家文森特·梵高（Vincent van Gogh）生平的电影，他只出现了八分钟。

这一举动打破了拉丁美洲人的两项伟大纪录：成为第一个在同一类别中获得相同奖项的墨西哥人，以及因其无可挑剔的作品而获得学院的认可，这使其成为电影史上最短的表演之一，仍然赢得了金色小雕像。

这就是电影里的样子 （照片：存档）

不幸的是，由于食管癌接受化疗后感染了严重的肺炎，他与最后的妻子和孩子一起于 2001 年在波士顿的一家医院去世，享年 86 岁。他的一些骨灰被扔进了奇瓦瓦州的铜峡谷，其余的骨灰躺在罗德岛州的庄园里。

安东尼·奎因（Anthony Quinn）的专业作品不仅已成为墨西哥演员和女演员成功的基准，而且已成为整个拉丁美洲协会成功的基准，因为这是一个例子，不仅来自美国，还可以赢得奥斯卡奖。在这个2022年的版本中，另一位墨西哥人加入该名单的机会很大。

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