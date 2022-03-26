奥尔加·祖马兰（Olga Zumarán）建议演艺界的男孩：“他们认为丑闻能赚钱，踏上地面”

2021年11月，奥尔加·祖马兰（Olga Zumarán）在接受子宫切除术后设法战胜了宫颈癌；也就是说，完全切除了子宫。这一集完全标志着这位秘鲁女演员的生活，她现在是 “无耻的子宫” 运动的大使。

由于她在秘鲁电视台的漫长职业生涯，被记住的伊娃·奥拉索·德· 米尔·奥菲西奥斯（Eva Olazo de Mil Ofici os）希望向追随者介绍预防性检查的重要性。多亏了这些，奥尔加及时诊断出她的肿瘤疾病，并且更有可能迅速康复。

“ 我知道我可以对人们产生影响，他们不会感到羞耻，可以控制自己。 不幸的是，在我这个时代没有疫苗，现在有针对人乳头瘤病毒的疫苗。因此，我总是告诉女性从事预防工作，健康地去看妇科医生。” 她在接受《La República》报纸采访时评论道。

关于他在电视上的成功，祖马兰补充说，尽管知名度和名望是短暂的，但他很清楚这种媒体令人兴奋。“ 重要的是，你要留下自己的印记，成为一个好人，一个好演员，一个好的主持人，这样他们才能深情地记住你。 这已经出现在节目的书中，正如他们所说的那样是百科全书，这让我感到非常高兴，” 他补充说。

你怎么看待表演男生？

尽管她没有说出名字，但这位前选美皇后声称非常了解正在讲时间的新一代秘鲁电视人物，而这些人物由于丑闻而成为新闻。

“这些人认为生活不会发生。当你 20 或 30 岁时，你会看到 60 或 70 太远了，你不知道当你转身时一切都会结束，就像把我们所有人锁住的疫情一样。 他们认为丑闻能赚钱，他们雇用了你。他们告诉我：“为了被录用而制造一些丑闻，” 他说。

奥尔加·祖马兰（Olga Zumarán） 建议他们听从她的建议：“踏上土地，工作，学习，省钱；不要与年度最佳手推车在一起”。他还指出，他们可以玩得开心，但要有意识和控制力：“你必须进行一些管理，因为你的心理健康会受到很大的伤害。”

这位女演员的生命已经脱离了危险。（照片：Instagram）

这是2021年最艰难的时刻

同年9月，阴道镜检查发现奥尔加·祖马兰（Olga Zumarán）的子宫颈出现了恶性前病变。“我想到的第一件事就是死亡的想法。我在想我能活多久，可能是几年或仅仅几个月。我家中没有人患过这种癌症或其他任何癌症，” 他在听说结果时告诉 El Comercio。

在此手术之前，这位前选美皇后进行了年度例行检查，医生发现了异常情况，并下令进行第二次检查，以扩大子宫颈的图像并设法识别出病变。

在对她进行评估之后，她决心进行成功的子宫切除术，因此癌症已经在她的体外了。他在手术后@@ 说：“他们切除了我的卵巢、输卵管和子宫，医生告诉我，我的预后非常好，因为他们起初感染了这种疾病。”

奥尔加·祖马兰接受了子宫切除术。（照片：essaLUD）

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