Jazmín Pinedo se une a Gisela Valcárcel y critica a Pedro Castillo: “Discurso de división y resentimiento”

La exchica reality arremetió contra el mandatario por su discurso sobre "zonas pitucas". (Foto: América TV)

Las recientes declaraciones del presidente Pedro Castillo siguen causando diversas reacciones en la farándula nacional. Al igual que Gisela Valcárcel, Jazmín Pinedo no se guardó nada y opinó sobre el comentario que dio el mandatario en un evento en la ciudad de Puno como parte de su agenda laboral.

“Hay gente que se burla de un campesino, de un chacrero. Nosotros hemos nacido de acá, de este suelo, en esta tierra que nos vio nacer y vamos a seguir recultivando con un Gobierno para que juntos, con los maestros, se siga cultivando el quechua, el aymara, nuestros usos y costumbres porque ese es el verdadero sentir del pueblo. No debemos sentirnos menos que los que viven en San Isidro, Miraflores, en zonas pitucas del país ”, expresó desde el poblado Isla Chilata.

Luego de referirse a las zonas pitucas, agregó: “No van a doblegar nuestras fuerzas para trabajar por esta generación (...) Señor ministro de Vivienda, si usted no me le da agua a este pueblo, lo boto de su cartera. Los ministros tienen que venir para atender al pueblo, tienen que estar para atender las necesidades del pueblo”, agregó.

Ante ello, la popular ‘Chinita’ utilizó su cuenta de Instagram para expresar su sentir. ”Qué tal discurso de división, complejo y resentimiento y viene de ‘el presidente. Nadie es más o menos que nadie, mucho menos por donde vive” , escribió la exchica reality.

Jazmín Pinedo critica a Pedro Castillo. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO GISELA VALCÁRCEL?

El discurso de Castillo también hizo que la popular ‘Señito’ alzara su voz de protesta, pero esta vez lo hizo en Twitter. En dicha red social, la conductor le dedicó unas cuantas líneas al jefe de Estado para dejar en claro que su mensaje divide personas, en lugar de unirlas.

“ He nacido en La Victoria, en medio de gente de la sierra, gente del norte y algunos de la selva. Mi madre es arequipeña y mi padre piurano, fui criada a dos cuadras de La Parada, y nunca me sentí inferior” , escribió en un principio.

Luego, agregó que su madre al ser muy trabajadora siempre le dijo que debíamos unirnos, que ahí estaba la fuerza. “Ella siempre me dijo que debíamos unirnos, que ahí estaba la fuerza. Usted Pedro Castillo no es menos que nadie, pero tampoco más... Usted ha llegado a donde está para unirnos ”, escribió.

En seguida, Valcárcel señaló que Castillo estaba generando la desunión de la población: “Vivo en San Isidro ahora, pero, como usted, trabajo cada día y pago mis impuestos, puede verificar esto por supuesto, y con la autoridad que me da el ser peruana, le pido que no nos divida con discursos baratos, que usted y menos nosotros merecemos. ¿Sabe? El Perú es nuestro país, quizá usted tiene que caminarlo un poco más así se dará cuenta que cualquier esfuerzo por unirnos vale la pena”.

Gisela Valcárcel habló sobre Pedro Castillo.

SEGUIR LEYENDO: