胡安·帕勃罗·麦地那第一次用假肢摆姿势：“我正在重新学习”

胡安·帕勃罗·麦地那（Juan Pablo Medina）的一@@ 条腿因心脏病发作导致的健康并发症而被截肢8个月后，他首次用假肢摆姿势。这位演员领导了康复过程，并感谢他从亲人那里得到的无条件支持。

在2021年中期，演艺界在得知这位杰出演员的健康状况后感到震惊，他在诸如So y tu fan，La casa d e las flores，爸爸通缉，瓜达卢佩·雷耶斯，理想主义者俱乐部，“爱我的爱” 等项目中表现出色，三十, 单身而精彩, 还有很多.

从那时起，口译员及其亲属都没有进入这种情况，只有一些细节被超越了，例如由于血栓形成而截肢的情况。经过几个月的康复，麦地那接受了《GQ》杂志的采访，在那里她敞开心heart讲述自己的康复经历。

这位演员在其Instagram帐户上拍摄的《GQ墨西哥》杂志的封面。（屏幕截图：Juan: pablomedina/Instagram）

首先，胡安·帕勃罗·麦地那（Juan Pablo Medina）分享说，自从他做出艰难的决定失去一条腿以挽救生命以来，他的康复就开始了，因为他一通知医务人员，他就与帮助他度过了困境的精神科医生取得了联系，这要归功于会谈他坚持认为他能够从另一个角度接受截肢。

“在进行医疗干预之前，我们就开始谈论这个决定，这一切都与众不同。有必要了解它，专家会为您提供支持。这是一件可怕的事情，但我可以指望得到帮助。我一生中从未接受过治疗，现在我决心不一劳永逸地放弃治疗，” 他为那种媒介说。

手术干预后，麦地那出现了失眠症，随着休息医疗的照顾，失眠逐渐消失。下一步是找到适合自己需求的假肢，为此，他在女友宝琳娜·达维拉（Paulina Davil a）和他的女友的帮助下通讯代理。这种情况引起了他的担忧，因为他不知道有了这个新的支持工具，他的生活会是什么样子。

几天前，她在玛丽玛·维加（Marimar Vega）的婚礼上与朋友和同事分享了自己的经历。（照片：instagram/ @matimarvega）

“当他们告诉我我要被截肢时，我想到的第一件事就是我的生活已经结束。那时你想知道自己将要做什么以及改变会是什么样子。我想要的只是活下去，从那以后我开始积极思考，” 他说。

最后，这位演员承认，适应和康复过程比他预期的要慢，但他有信心，只要有奉献精神和耐心，他将能够恢复自己的个人和职业计划。他还承认，在过去的几个月中，他经历了跌宕起伏，但是由于亲人的支持以及经历过类似情况的人的支持，他已经取得了进步。

“目前我的康复进展顺利。我以为在 chinga 里我会带着假体走路，但我没有。我正在重新学习，” 他补充说。

演员和他的一些最亲密的朋友合影（照片：Instagram 临时故事/ @paulinada_）

胡安·帕勃罗·麦地那（Juan Pablo Medina）邀请他的 Instagram 粉丝通过一篇文章阅读他的生活经历，他在帖子中拿起了自己为杂志。在拉姆·马丁内斯（RamMartínez）拍摄的照片中，可以看到他带着宠物躺在草地上，戴着假肢。最突出的是他灿烂的笑容。

“很高兴在我的生活中与你分享这一集。我非常感谢大家的支持和良好的共鸣，在这里我告诉你一些关于这个过程的过程，从现在开始，我们将把一切都清楚了！！”，他写道。

无耻的是，评论框里充满了奉承，感情的信息和对他早日康复的良好祝愿。反应包括玛丽亚·莱昂，安德里亚·勒加雷塔，桑德拉·埃切维里亚，卡米拉·索迪，艾斯林·德贝兹，埃里克·埃里亚斯等。

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