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星期四 24 三月 2022
奇諾

胡安·帕勃罗·麦地那第一次用假肢摆姿势：“我正在重新学习”

这位演员分享了他的一条腿因心脏病发作而被截肢后的康复和适应过程

Newsroom Infobae

24 三月 2022

胡安·帕勃罗·麦地那（Juan Pablo Medina）的一@@ 条腿因心脏病发作导致的健康并发症而被截肢8个月后，他首次用假肢摆姿势。这位演员领导了康复过程，并感谢他从亲人那里得到的无条件支持。

在2021年中期，演艺界在得知这位杰出演员的健康状况后感到震惊，他在诸如So y tu fan，La casa d e las flores，爸爸通缉，瓜达卢佩·雷耶理想主义者俱乐部，“爱我的爱” 等项目中表现出色，三十, 单身而精彩, 还有很多.

从那时起，口译员及其亲属都没有进入这种情况，只有一些细节被超越了，例如由于血栓形成而截肢的情况。经过几个月的康复，麦地那接受了《GQ》杂志的采访，在那里她敞开心heart讲述自己的康复经历。

（屏幕截图：Juan: pablomedina/Instagram）
这位演员在其Instagram帐户上拍摄的《GQ墨西哥》杂志的封面。（屏幕截图：Juan: pablomedina/Instagram）

首先，胡安·帕勃罗·麦地那（Juan Pablo Medina）分享说，自从他做出艰难的决定失去一条腿以挽救生命以来，他的康复就开始了，因为他一通知医务人员，他就与帮助他度过了困境的精神科医生取得了联系，这要归功于会谈他坚持认为他能够从另一个角度接受截肢。

“在进行医疗干预之前，我们就开始谈论这个决定，这一切都与众不同。有必要了解它，专家会为您提供支持。这是一件可怕的事情，但我可以指望得到帮助。我一生中从未接受过治疗，现在我决心不一劳永逸地放弃治疗，” 他为那种媒介说。

手术干预后，麦地那出现了失眠症，随着休息医疗的照顾，失眠逐渐消失。下一步是找到适合自己需求的假肢，为此，他在女友宝琳娜·达维拉（Paulina Davil a）和他的女友的帮助下通讯代理。这种情况引起了他的担忧，因为他不知道有了这个新的支持工具，他的生活会是什么样子。

Marimar Vega 的胡安·巴勃罗·麦地那婚礼
几天前，她在玛丽玛·维加（Marimar Vega）的婚礼上与朋友和同事分享了自己的经历。（照片：instagram/ @matimarvega）

“当他们告诉我我要被截肢时，我想到的第一件事就是我的生活已经结束。那时你想知道自己将要做什么以及改变会是什么样子。我想要的只是活下去，从那以后我开始积极思考，” 他说。

最后，这位演员承认，适应和康复过程比他预期的要慢，但他有信心，只要有奉献精神和耐心，他将能够恢复自己的个人和职业计划。他还承认，在过去的几个月中，他经历了跌宕起伏，但是由于亲人的支持以及经历过类似情况的人的支持，他已经取得了进步。

目前我的康复进展顺利。我以为在 chinga 里我会带着假体走路，但我没有。我正在重新学习，” 他补充说。

胡安巴勃罗
演员和他的一些最亲密的朋友合影（照片：Instagram 临时故事/ @paulinada_）

胡安·帕勃罗·麦地那（Juan Pablo Medina）邀请他的 Instagram 粉丝通过一篇文章阅读他的生活经历，他在帖子中拿起了自己为杂志。在拉姆·马丁内斯（RamMartínez）拍摄的照片中，可以看到他带着宠物躺在草地上，戴着假肢。最突出的是他灿烂的笑容。

“很高兴在我的生活中与你分享这一集。我非常感谢大家的支持和良好的共鸣，在这里我告诉你一些关于这个过程的过程，从现在开始，我们将把一切都清楚了！！”，他写道。

无耻的是，评论框里充满了奉承，感情的信息和对他早日康复的良好祝愿。反应包括玛丽亚·莱昂，安德里亚·勒加雷塔，桑德拉·埃切维里亚，卡米拉·索迪，艾斯林·德贝兹，埃里克·埃里亚斯等。

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