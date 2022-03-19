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星期六 19 三月 2022
奇諾

Stephanie Cayo：这就是用户在 Netflix 上观看 “直到我们再次见面” 后的反应

“直到我们再次见面”，Netflix制作的第一部秘鲁电影现已在流媒体平台上播放。

Newsroom Infobae

19 三月 2022

Netflix 制作的第一部秘鲁电影《直到我们再次见面》现已在流媒体平台上播放。在3月18日星期五首映的同一天，用户毫不犹豫地看到了由斯蒂芬妮·卡约马克西·伊格莱西亚斯，然后在社交网络Twitter上发布她的第一印象。

但首先是一点背景。回想一下，自预告片发布之日起，这部电影就收到了 强烈批评让卡约家族的成员作为主角。尽管许多人强调了她的才华和美丽，但其他人则认为这不适合担任这个角色，因为它没有安第斯特色，因为剧情发生在库斯科。

《Vogue》杂志称她为 “安第斯女演员” 并在Twitter上引起各种评论时，争议就激起了。因此，这位国家艺术家不得不在自己的平台上大声疾呼，以确保她 “不代表安第斯山脉”女人”。此外，这部电影的目的不是要代表库斯科的任何居民，而是要讲一个美丽的爱情故事。

就他而言，西班牙演员马克西·伊格莱西亚斯（Maxi Iglesias）对这场争议并不陌生，他要求用户等着看在批评之前先拍电影。“在Twitter上从来没有正面评论，不客气。看完之后就进行判断，这样你就可以对自己所看到的东西提出批评、想法或观点，” 他当时说。

用户给他们第一印象

已经看过阿丽亚娜（Ariana）和萨尔瓦多（Salvador）的爱情故事（与库斯科发生的爱情故事相同）的网民毫不害羞地在Twitter上批评这部电影。意见分歧，甚至还存在争论，关于 “再见” 一词是否真的不存在于盖丘亚语，因为在其中一个场景中这就是Cayo扮演的主角所保证的。

“舞蹈，美食，文化，美丽的风景，冒险，爱情，秘鲁。值得一看”“我已经看过了，在我看来，它实现了用美丽的风景和优美的音乐来娱乐的目标”“我刚刚看到了它，最终爱上了配乐。是的，我喜欢它”，有人评论赞成Netflix录像带。

这就是用户在 Twitter 上的反应。
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严厉的批评

尽管其他用户同意摄影作品是影片中最好的部分，但许多人认为这还不足以克服斯蒂芬妮·卡约和马克西·伊格莱西亚斯的情节和表演所留下的不满。他们甚至批评由于库斯科居民的参与率低而缺乏现实主义。

“它应该在库斯科设置，人们在跳舞，聚会？”“缓慢的剧本，没有前进的情节和陈词滥调的资源”“所有安第斯人都有自己不说话的角色”，“在秘鲁电影之前，赢家是Promperú”，是网民的感觉。


这就是用户在 Twitter 上的反应。
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“直到我们再见面” 的情节

根据该服务的描述，这部电影 “将讲述萨尔瓦多·坎波多尼科（SalvadorCampodónico）的故事，萨尔瓦多·坎波多尼科（SalvadorCampodónico）是一位成功的西班牙商人，其家族拥有全西班牙最重要的酒店公司，他将为建设他的第一个国际项目而选择降落在世界奇观面前：库斯科，世界的肚脐。那是她遇见阿丽亚娜的地方，她是一个冒险的背包客，她的生活与自己的生活完全相反，没有任何附加条件，当他们彼此认识时，她会爱与恨。他们会设法在同一条路上行走吗？他们的爱足以打破再见的范式吗？”

如何观看 “直到我们再见面”？

所有有兴趣观看Netflix制作的第一部秘鲁电影的人都可以通过流媒体平台进行观看，该平台是该作品的唯一发行商。

除了主角斯蒂芬妮·卡约和马克西·伊格莱西亚斯外，演员还包括温迪·拉莫斯，维森特·维加拉，雷娜塔·弗洛雷斯，Mayella Lloclla，卡洛斯·卡林，艾米尔·卡约，安娜·帕迪拉，杰利·雷特吉，尼古拉斯·加林多等。

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