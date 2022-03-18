这是罗莎莉亚在专辑 “Motomami” 发行之前出人意料地访问墨西哥

加泰罗尼亚歌手罗莎莉亚（Rosalía）将于3月18日首映，这是今年音乐界最受期待的项目之一。这是他通过哥伦比亚唱片公司名为 Motomami 的第三张唱片材料。

这张录音室专辑有 16 首未发行的歌曲，艺术家声称这些歌曲的灵感来自日本文化和拉丁美洲的节奏，弗拉门戈，boleros 和 dembow，试图传达一种与亲密的转型概念接壤的女性赋权信息。

本着这种精神，经过三年的酝酿，该项目终于曝光了几天后，罗莎莉亚决定在墨西哥度过一段时间工作后最后一站前往墨西哥的土地，然后飞往自己的家园。他的最后一次访问是在2021年10月。

罗莎莉亚的职业生涯短暂但富有成果，已成为现代音乐界最受好评的人物之一（照片：Instagram/ @rosalia .vt）

她的到来墨西哥引起了粉丝的轰动，他们在 CDMX国际机场热情地欢迎她。这位歌手对她的歌迷和接近她的记者都非常友善。在狗仔队的提问和礼物中，其中包括一些手工艺品以及墨西哥国家队的足球衫，上面写着她的名字，这位歌手宣布了自己对人民的喜爱，美食和音乐的品味我们的国家。

罗莎莉亚通过她的社交网络宣布与TikToker和有影响力的人Michel Chavez会面，其中诸如Con Altura 和 Malament e之类的热门歌曲的表演者敢于尝试最具争议的墨西哥美食之一，不仅在世界上，而且在国家本身：蚱蜢。

这位艺术家第一次尝试了这种异国情调的墨西哥美食，她的反应令人印象深刻（照片：Instagram/ @rosalia .vt）

他在 Instagram 平台上分享了将绿色和柠檬酱放在其中一种昆虫上的那一刻，后来他带着一点紧张情绪吃掉了它：“味道不错！，味道不错！”，惊讶地惊叹于这种异国情调的美食喜悦。这种反应激起了互联网上墨西哥追随者的兴奋和钦佩，再次窃取了他们的心。

这位歌手没有详细说明她对墨西哥的短暂访问。3月16日，她在首都机场再次被捕，向球迷道别，并穿着以前送给她的墨西哥足球队的球衣。

墨西哥媒体向她询问有关她在美国节目《The》中新专辑封面的审查的问题今晚与吉米·法伦一起表演以及 R esidente 和 J Balvin 之间的竞争。

在忽略了记者的问题，而是专注于签名、拍照甚至与粉丝进行简短交谈之后，它的简单性受到了赞扬。在某个时候，西班牙人停下来走路，从地上捡起帽子，询问主人的情况。

通过自拍照，除了显示他穿着墨西哥足球队同一件球衣的其他照片外，他还对无法再留在该国表示悲伤。这些图片发布在他的一个 Instagram 帐户上，特别是 @holamotomami 的账户，他在那里拥有超过 31.6 万名关注者。在他们中，他承认自己不想离开墨西哥。

罗莎莉亚自豪地炫耀了墨西哥足球队的一件球衣，这是她在访问我国时作为礼物收到的（照片：屏幕截图 /Instagram @holamotomami）

在其他场合，罗莎莉亚（Rosalia）已经展示了她对我们国家文化的品味。去年，她在社交网络上分享了一些墨西哥彩票风格的修指甲照片：蝎子，心脏，月亮和魔鬼，都是她在指甲上吹嘘的一些设计。

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