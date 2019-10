Otra figura que llamó la atención fue el diputado provincial José Ottavis, quien hace un par de años empezó a mostrarse más devoto de la Virgen. “Le pedimos por la Argentina” dijo en un video en su segunda procesión. “Agradezco que el rosario me haya sanado de la adicción y que me haya permitido revivir y que me haya permitido volver a militar” señaló camino a la Basílica en referencia a su reciente pasado.