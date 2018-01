Según el decreto de la gobernadora, tanto los funcionarios electos como los designados del Poder Ejecutivo Provincial, entes autárquicos y descentralizados, no tendrán reacomodamiento de sus remuneraciones según un decreto provincial que deja sin efecto los incrementos que correspondan de la aplicación de la Ley provincial 885, a partir de la pérdida de vigencia del artículo 14 de la Ley provincial 1068. Ya desde principios del 2016, emergencia económica mediante, no se incrementaban los haberes pero la aprobación de una nueva emergencia no incluyó el congelamiento de haberes. La lapicera de Bertone, volvió a congelar su propio haber que con $ 85.700 quedará en trescientos pesos por debajo del del intendente de Ushuaia y un poco más abajo que del de Río Grande. Si los legisladores no adhieren, también quedarán un poco por encima de ella según las estimaciones que hacían medios locales como El Sureño.