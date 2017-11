Entre las últimas gestiones difíciles que tuvo que enfrentar Recalde estuvo la estrategia frente al desafuero de Julio De Vido que habilitó su inmediata detención. Dos días de frenéticas reuniones definieron que el bloque no bajaría al recinto aunque hubo rebeldes que no solo se sentaron en sus bancas sino que votaron contra el ex ministro de Infraestructura que desde la cárcel reclama contra los "traidores".