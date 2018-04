Rossi comentó que Argentina no es un exportador importante de grano, "pues la mayoría se hace aceite y harina adonde somos los primeros exportadores mundiales, pero no a China". Además, este año el país enfrenta una profunda sequía que provocará una caída en la

producción y no se podrá contar con buena calidad en el grano para ser

exportado. La industria necesita abastecerse y con un precio local que es

atractivo más allá del precio internacional, "los chinos deben importar este año cerca de 100 millones de toneladas de soja, y de trabar la oferta

norteamericana sólo una parte podría ser absorbida por Brasil".