A transferência do 'Monstro Chiclayo' para a prisão de Challapalca indigna os pais de um menor indignado

O criminoso apelidado de 'Monstro Chiclayo', Juan Enríquez García, recebeu 9 meses de prisão preventiva por ter sequestrado e abusado sexualmente de uma menina de três anos em Lambayeque. No entanto, na noite de segunda-feira passada, ele foi condenado a ser transferido para a prisão de Callapalca, em Tacna.

Enríquez García, 48 anos, estava detido na prisão de Picsi. No entanto, como os prisioneiros desta penitenciária o haviam ameaçado de morte, foi decidido que ele seria transferido para a prisão localizado nas montanhas de Puno e Tacna. Esta prisão está localizada a 4.800 metros acima do nível do mar, sendo o centro de detenção mais alto do mundo.

O ministro da Justiça, Felix Chero, confirmou que esta decisão foi tomada após avaliação pelo presidente da o Instituto Penitenciário Nacional do Perú (INPE).

De acordo com parentes dos prisioneiros da prisão de Picsi, eles esperavam dar a Enríquez García uma 'bem-vinda'. “Vamos fazê-lo pagar pelos danos que causou, nós também somos pais e temos filhos, e isso é mau. Estamos à sua espera, vamos dar-lhe as boas vindas”, avisaram-no, segundo o jornal Trome.

'Monstro de Chiclayo': a confissão ultrajante do homem que indignou uma garota | VÍDEO: América TV

DESCONFORTO NA FAMÍLIA

No entanto, a notícia não foi bem recebida pelo pai da vítima, que afirmou que o criminoso deve enfrentar investigações e julgamento no mesmo local em que cometeu o crime. Ele considerou que as autoridades penitenciárias deveriam ter deixado Enríquez García com o resto dos presos da prisão de Chiclayo “para que ele pudesse sentir o que fez com minha garota”.

Em entrevista à Exitosa, o pai da pequena Damaris reagiu à proposta do Poder Executivo de impor a castração química contra o criminoso e todos os estupradores de menores, e não era muito a favor dessa medida. Ele exigiu a pena de morte contra Juan Antonio Enríquez García por cometer o crime que não só indignou a região, mas todo o país.

Ele disse estar ciente da proposta do Executivo, mas considerou que essa “pena”, nem prisão perpétua, seria suficiente para remediar todos os danos que causou à filha.

“Eu vou trabalhar para alimentar minha filha. (Imagine) vir e encontrá-la nessas circunstâncias. Se dependesse de mim, eu faria o pior, mas tento manter a calma pelo bem da minha garota. Ouvi dizer que eles querem aplicar castração química nele [...] é melhor fazê-lo sofrer e depois matá-lo”, disse.

“Eles vão mantê-lo trancado a vida toda, com suas três refeições, bem adormecido; enquanto um continua trabalhando para poder alimentar minha garota”, acrescentou.

El presidente Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich fueron a Chiclayo para conversar con los padres de la menor abusada. | Foto: Andina

SOBRE A VISITA DE PEDRO CASTILLO

O presidente Pedro Castillo viajou para o Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, em Chiclayo, onde a menina está se recuperando. O pai disse que sua conversa com o presidente durou 5 minutos.

“Ele veio nos dar seu apoio e nos disse que ia acelerar o processo legal para que essa pessoa pague o que merece. Foi uma coisa muito curta (o diálogo), mas ele nos aconselhou”, disse à RPP Noticias naquele mesmo 15 de abril.

Nesta terça-feira, 19 de abril, em conversas com Exitosa, o pai da menina deu mais detalhes da visita do presidente.

“Ele veio ver a condição do bebê e me perguntar como está indo, mas eu não ouvi o apoio dele. Ele só veio perguntar e disse que eles iam recuar com a questão psicológica, tudo isso”, disse.

Assim, ela explicou que sua filhinha já passou por duas cirurgias e atualmente está estável, mas ainda não recebeu data para receber alta.

“Minha garota está estável, todos os dias eu a vejo cada vez mais feliz. Ele está melhor, graças a Deus, e agora está se recuperando das operações que lhe foram feitas”, disse.

