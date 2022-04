70 workshops gratuitos que você pode assistir no CDMX: ioga, dança, fitoterapia, criação literária e muito mais

O Governo da Cidade do México, juntamente com o Ministério da Cultura, convida você a se inscrever em mais de 70 workshops gratuitos em Faro Indios Verdes, este lugar tem como objetivo proporcionar formação artística através de cursos gratuitos, bens culturais e serviços gratuitos. Artes visuais, artes cênicas, artes populares, teatro, música, linguagem, artesanato, literatura, saúde, bem-estar, tecnologias da informação e comunicação são alguns cursos aos quais você pode se inscrever preenchendo este formulário do Google https://t.co/zk6C9pjNdX, o O link estará disponível de segunda a domingo, das 10h às 18h.

Só é possível se inscrever em três workshops, desde que os horários não sejam mistos. As inscrições são a partir de 11 de abril e terminam em 20 de abril de 2022. O período dos workshops termina em 17 de julho de 2022. A Rede Farol do Ministério da Cultura da Cidade do México convida adultos e crianças a participarem dessas atividades, que visam promover o desenvolvimento da comunidade e o exercício dos direitos culturais.

El interior de Faro Indios Verdes, donde se encuentran las aulas para tomar los distintos talleres. Foto de https://www.cultura.cdmx.gob.mx/https://www.cultura.cdmx.gob.mx/

O local está localizado na Avenida Huitzilihuitl número 51, no bairro de Santa Isabel Tola, no Gustavo A. Madero gabinete do prefeito. Se por algum motivo você não conseguiu se registrar virtualmente, existe a opção de comparecer ao local com a seguinte documentação: fotografia infantil em preto e branco ou colorida, uma cópia de sua identificação oficial (se você for menor de idade, será necessária uma cópia do documento de identidade dos pais ou responsável), você também pode entrar em contato com este telefone para obter mais informações 55 57816900.

O Faro Indios Verdes consolidou-se em dez anos como o espaço cultural mais importante do norte. “Nossa prioridade é oferecer uma grande variedade de workshops, pois nossa comunidade também é diversificada em idade, formação e gosto. Essa variedade é o que dá riqueza e vida ao local”, disse Christian López Vega, coordenador educacional.

Entrada principal de Faro Indios Verdes. Foto: https://www.somoselmedio.com/

Algumas das oficinas presenciais: Desenho infantil, Brincando com reciclagem, Cerâmica, Música e movimento, Criação de conteúdo para redes sociais. Dança folclórica, Dublagem e criação de personagens, Guitarra clássica, Breaking, Piano, Bem-estar mental, Criação literária, Yoga, Medicina tradicional e fitoterápica, Produção audiovisual comunitária.

Algumas das oficinas virtuais: Artes Plásticas, Criação Literária, Arte com Materiais Reciclados, Yoga em Casa, Canto Popular, Cartonaria, Dança Contemporânea, Produção Audiovisual para Música, Fazer Vídeos Musicais, Fantoches com Material Reciclado, Desenho, Língua Gestual Mexicana.

Fuente en el patio dentro de las instalaciones de Faro Indios Verdes. Foto: https://media.timeout.com/

Recomendações

Os workshops podem ser virtuais ou presenciais.

Os virtuais serão por meio das plataformas Jitsi, Google Meet, Classroom, Zoom e Facebook.

Para workshops presenciais, você deve frequentar as salas de aula do Faro Indios Verdes.

Se você já se cadastrou virtualmente, não será necessário levar sua documentação pessoalmente.

Se o workshop em que você está interessado não aparecer na lista, é porque não há mais espaço.

Quando estiver no registro, você precisa verificar todos os seus dados antes de enviar o formulário.

O espaço é limitado, então você deve inserir o e-mail corretamente para evitar problemas com o registro.

Por e-mail, você receberá a confirmação e detalhes adicionais do workshop.

Os menores devem estar acompanhados por um adulto durante as sessões.

Você pode acompanhar o Faro Indios Verdes no Twitter, onde eles publicam constantemente chamadas para cursos, culturais atividades e também para conhecer quaisquer atualizações sobre esses workshops.

