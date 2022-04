Viral no TikTok: Trabalhadores foram desafiados a recitar o credo para descansar na Sexta-feira Santa

Na Páscoa, você pode fazer uma viagem e voltar para sua cidade natal, onde você compartilha feriados religiosos e também são momentos para descansar do estresse do trabalho. Além disso, alguns conseguem pedir dias de folga, embora nem todos os empregadores cedam a essa inscrição sem antes passar em um teste. É o caso de um vídeo viral no TikTok em que funcionários de um trabalho foram desafiados a cantar o credo para ter uma pausa na Sexta-Feira Santa.

Aconteceu no México e na rede social já se tornou viral. O clipe mostra o empregador que é cidadão Charli Martell (@ charli_martell) e seus trabalhadores estavam pedindo um dia de folga na sexta-feira. No entanto, Martell chamou aqueles que solicitaram férias de “ateus” porque não queriam trabalhar durante o feriado.

EL RETO DEL CREDO

É por isso que ele teve uma ideia engenhosa: que recitem o credo por carta, sem gaguejar, para que ele saiba se são crentes ou sabem o que está sendo celebrado neste momento. Se o desafio foi bem-sucedido, havia descanso. No entanto, ele percebeu que a maioria desconhecia essa frase e muito menos podia dizê-la de forma fugitiva, a ponto de começarem a rir de seus nervos.

Eles não passaram nem no teste em grupo nem no teste individual. Alguns ficaram no meio da frase, outros esqueceram os versos. Como resultado, eles não passaram em nenhum teste e acreditaram que deveriam trabalhar no dia seguinte. Mas foi tudo uma farsa, pois o chefe os surpreendeu na sexta-feira, dizendo-lhes que era uma dinâmica relaxá-los diante do estresse diário no ambiente de trabalho.

Houve uma pausa para os funcionários, que agora farão estágios para o credo e começarão a apreciar o que esses feriados representam para outros cidadãos.

Eles desafiaram os funcionários de um local de trabalho a recitar o credo da Semana Santa para descansar na Sexta-Feira Santa. Vídeo: TikTok/ @charli_martell.

O QUE OS INTERNAÚTS DISSERAM?

O método, apesar de curioso e viral, gerou divisão na rede social, alguns descreveram o uso do credo como excessivo, enquanto outros o interpretaram com humor:

- “Eu teria cantado: 'Onde quer que você vá eu irei, com uma venda nos olhos”, eles não disseram quais dos credos tinham a dizer”,

- “Você é meu credo, pedaço do céu, me abrace apertado, meu trevo de boa sorte”

- “Eles os teriam cumprido e foi. Eu, em um trabalho, eles nos disseram que foi seu parente que morreu, eu disse, 'sim, ele é o pai de todos'”

- “Mas, meu Jesus nasceu e morreu nas nossas férias. Por que eu não deveria me divertir?” ,

- “Sou ateu, mas sou o credo desde os 5 anos de idade”

- “Deus não é motivo de zombaria, mas é verdade que, como o Natal, eles só usam essas férias como descanso”.

O QUE É UM VÍDEO VIRAL

Caso você não esteja familiarizado com esse conceito, um vídeo viral é um vídeo que se torna popular depois que várias pessoas compartilham e curtiram através da internet através das redes sociais redes, serviços online ou sites especializados, como o YouTube.

A razão pela qual é compartilhado e “curtido” é porque causa um rebuliço e impacto naqueles que o veem ou são identificados com a situação. Isso faz com que eles o espalhem para todos os seus conhecidos, e eles, por sua vez, com seus círculos próximos e assim por diante, até que o clipe atinja milhões de visualizações.

Um vídeo viral pode ter vários tipos de conteúdo, que vão desde humorístico, emocional e até tragédia. Embora o conteúdo trágico possa muitas vezes chegar a prejudicar suscetibilidades, precisamente esses são os que obtêm mais reproduções e compartilhamentos em pouco tempo.

