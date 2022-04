Vicky foi à papelaria, a polícia não procurou Rosa, Brenda foi sequestrada: é assim que as mulheres desaparecem no México

Nas últimas semanas, vários desaparecimentos de mulheres alertaram a população em vários estados da República Mexicana, mas são casos extraordinários ou uma vida cotidiana terrível que faz parte do abismo imparável e crise de cerca de 100 mil desapareceu?

Os desaparecimentos de meninas e mulheres têm componentes muito diferentes dos do gênero masculino, infelizmente por trás de muitos há abuso sexual.

Sete mulheres desapareceram em média todos os dias, até agora em 2022 no México.

Entre 1º de janeiro e 14 de abril, 748 mulheres foram dadas como desaparecidas pelo Registro Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Localizadas.

Quarenta e seis por cento de todos os casos estão concentrados no Estado do México, Cidade do México e Morelos.

Se combinado com Jalisco, Nuevo Leon e Zacatecas, a proporção sobe para 71,5%.

De acordo com o registro oficial de mulheres desaparecidas até agora em 2022, 320 vítimas têm entre 10 e 19 anos de idade.

Essa estatística corresponde às mulheres declaradas desaparecidas até o momento neste ano e que permanecem nessa condição, já que no mesmo período 729 foram encontradas em todo o México, 12 delas mortas.

No relatório mais recente sobre o México, o Comitê da ONU sobre Desaparecimentos Forçados alertou para um aumento nos casos de mulheres.

“Há um aumento notável nos casos de meninos e meninas a partir dos 12 anos e mulheres”, disse a agência. Tais casos corresponderiam a desaparecimentos ligados ao sequestro de crianças, dentro ou fora do ambiente familiar; aos desaparecimentos como forma de ocultar a violência sexual e o feminicídio, recrutamento e represálias. Vítimas e autoridades também relataram desaparecimentos com o objetivo de tráfico e exploração sexual”, alertou.

A Rede pelos Direitos da Criança no México (REDIM) constatou que todos os dias, 14 pessoas entre 0 e 17 anos de idade foram dadas como desaparecidas, não localizado ou localizado durante 2021. Isso é baseado em dados fornecidos pelo Registro Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Localizadas (RNPDNO) com um corte de 11 de abril de 2022.

De acordo com os dados consultados, desde o registro (ou seja, desde 1964), 82.328 crianças e adolescentes foram notificados nessa situação e uma em cada cinco dessas pessoas permanece desaparecida ou não localizada até 11 de abril de 2022.

Embora a maioria dos casos (80,1%) seja localizada, a ONG observou que para cada 100 pessoas de 0 a 17 anos localizadas, uma foi encontrada morta.

O crime de Victoria Guadalupe foi abominável, a menina de apenas seis anos desapareceu depois de ir à papelaria por volta das 17:15 em na tarde de quarta-feira, 6 de abril.

A mãe de Victoria saiu em sua busca à qual os vizinhos se juntaram, mas a menina não foi encontrada dois dias depois embrulhada em plástico na mesma subdivisão. O suposto culpado foi localizado desde que uma sandália da menina foi encontrada em seu apartamento, o homem de 26 anos era originalmente de Oaxaca.

O desaparecimento de Rosa María López, de 15 anos, foi registrado em 21 de março. Segundo informações oficiais, a menor da cidade de Cuapech, Cuetzalan foi trabalhar e não voltou, razão pela qual sua família começou sua busca imediatamente.

Um de seus tios postou um post em seu perfil no Facebook no qual ele compartilhou que, quando pediu ajuda com um policial, ele respondeu que nada poderia ser feito e que a menina teria que voltar por vontade própria “até que a birra passe”.

Três dias depois, seu corpo sem vida foi localizado perto de sua casa. Até agora não há detidos por seu crime.

(Foto:@jeugeniolopezm)

Durante o mês de março, o estado de San Luis Potosí gerou alerta entre os habitantes devido ao aumento dos casos de sequestros e desaparecimentos de mulheres.

No período de 1 a 31 de março, o perfil do Twitter da FGESLP publicou 64 arquivos para procurar pessoas que não puderam ser alcançadas. Do total, 28 são mulheres que até foram relatadas como menores de 18 anos de idade. A situação se tornou mais alarmante no meio do mês, quando os casos aumentaram consideravelmente.

Quando questionado sobre esta questão, Miguel Gallegos, porta-voz do Sistema de Segurança do Estado de San Luis Potosí, negou que a situação gerasse alarme entre a população, apesar do aumento considerável no número de pessoas desaparecidas e não localizadas, bem como o modus operandi do criminosos que foram pegos por câmeras de segurança.

“Cada caso é uma investigação e uma responsabilidade por parte das autoridades estaduais de esclarecer os fatos. Hoje foi uma temporada difícil. Alguns dias difíceis ou uma semana complicada. Hoje também gostaria de pedir à sociedade que não se assuste. San Luis Potosi não deve se alarmar. O governo está trabalhando insaciavelmente para alcançar a paz social”, disse Gallegos aos microfones da estação de rádio Factor 96.1.

Brenda foi sequestrada e uma câmera gravou tudo

A vítima foi sequestrada da subdivisão de Los Alamos e já foi identificada pela Procuradoria Geral do Estado de San Luis Potosí

Uma câmera de segurança localizada dentro de uma casa capturou o momento em que Brenda Magdalena González Ibarra foi sequestrada no estado de San Luis Potosí. De acordo com o relatório da Procuradoria-Geral da República (FGE), o crime foi cometido no Fracionamento Los Alamos, uma unidade habitacional muito próxima ao Parque Tangamanga, um dos mais populares da capital Potosino.

Na madrugada do sábado, 26 de março, o vídeo da cena começou a ser divulgado nas redes sociais. Brenda estava do lado de fora da casa de um casal de seus vizinhos idosos, com quem ela se envolveu em uma conversa sobre uma bomba de água que corria o risco de curto-circuito. Naquele momento, o autor do crime invadiu. Até agora, o paradeiro de Brenda não foi conhecido novamente.

-(Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

Nayeli desapareceu e foi encontrada morta: toda a sua carne foi arrancada

Uma semana depois que a Procuradoria Geral do Estado de San Luis Potosí (FGESLP) emitiu um formulário de busca pelo desaparecimento de Nayeli Alfaro Silva, as autoridades relataram a descoberta de um corpo que, segundo eles, corresponde ao do Mulher de 25 anos. Embora o evento tenha sido relatado aos parentes, eles apontaram várias irregularidades, como o fato de não conseguirem reconhecer o corpo, bem como o desaparecimento do parceiro romântico da vítima.

De acordo com a mãe de Nayeli dias após seu desaparecimento, foi por volta das 7 da manhã de 24 de março de 2022 que sua filha foi vista pela última vez. Seu parceiro romântico teria sido a última pessoa a estabelecer contato com ela.

“Fiquei impressionado porque é um esqueleto. Não estou vendo um único pedaço de carne (...) Não aceitamos isso. Aguardamos os resultados dos testes de DNA”, disse Lorena Silva, mãe de Nayeli, mas poucos dias depois as autoridades confirmaram que os testes tinham sido positivos e que era o corpo da filha, mais tarde o marido foi preso depois que ele estava foragido.

Nayeli Alfaro Silva es fisicoculturista e instructora en un gimnasio, a decir de su familia, su esposo era muy celoso (Foto: Facebook/Alejandro Chávez)

María Fernanda Contreras Ruíz desapareceu e seu corpo sem vida foi encontrado em 7 de abril no bairro Exhacienda de Santa Rosa, em Apodaca, após seu caso, foi revelado que só no primeiro trimestre do ano, pelo menos 18 mulheres desapareceram em Nuevo León, das quais pelo menos 10 foram localizadas.

Dias depois Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, um jovem de 18 anos, também desapareceu, foi vista pela última vez em 9 de abril no município de Escobedo, Nuevo León, depois de participar com dois amigos de uma festa em uma fazenda localizada no bairro Nueva Castilla.

O formulário de busca por Debanhi, emitido pela Comissão de Busca de Pessoas em Nuevo León, ressalta que a última vez que a viram ela estava vestindo uma camisola branca, saia escura e tênis pretos tipo Convers.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

Como características físicas, foi detalhado que ela é uma mulher de constituição magra, tez branca e cabelos castanhos, leve, reta e longa. Enquanto isso, em sinais particulares, é descrito que ele tem uma cicatriz no queixo e na mão direita, ele também usa aparelho.

Impunidade, revitimização e banalidade dos crimes

A violência de gênero cometida por instituições leva a altos índices de impunidade por crimes que afetam mulheres; de acordo com Marcela Lagarde, “Atendimento inadequado e inadequado por parte das instituições, no além de inaceitável, agrava o problema e o encoraja”; enquanto para Dalia B. Carranco “questionar o crime em si ou a extensão do dano que sofreu é, por si só, um impedimento para as mulheres que buscam justiça” (2020, p. 3) e “o fato de que muitas das alegações de crimes contra mulheres e as meninas não são devidamente processadas ou ficam impunes já nos mostra um enorme obstáculo: o problema da violência contra as mulheres é banalizado e minimizado”.

A este respeito, a Comissão de Direitos Humanos da Cidade do México, em seu Relatório sobre Violência Baseada em Gênero na Promotoria de Justiça na Cidade do México, afirma:

“As mulheres que enfrentam a violência muitas vezes não têm acesso a remédios institucionais eficazes que lhes permitam não ser vítimas de nenhum tipo de violência por serem mulheres, pará-la quando são expostas ou submetidas a ela, ter proteção quando são submetidas à violência, que há investigação adequada quando eles são, foi exercido, para obter justiça pelos eventos sofridos, para saber a verdade do que aconteceu e, acima de tudo, para não ser re-vitimado e violado pelas autoridades quando eles vêm antes deles. O resultado é que a grande maioria desses crimes fica impune; além da tendência de normalizar a violência e culpar aqueles que a sofrem, sugerindo que a violência só é exercida por pessoas em situações limítrofes ou em casos marginais.

(...) “As informações coletadas mostram que, apesar da rejeição social das práticas discriminatórias e violentas enfrentadas pelas mulheres, algumas das quais culminam em expressões letais, a falta de uma perspectiva de gênero no atendimento às vítimas e na investigação dos casos contribui para o fato de que a violência institucional e sua negligência ou falha em manter a impunidade e continuar a impedir o pleno gozo e exercício dos direitos humanos das partes lesadas.”

(...) “Para as mulheres vítimas de violência, há uma dupla vitimização, institucional e social, que as obriga a esconder a dor e a vergonha. Os efeitos traumáticos duram ao longo do tempo e para muitas vítimas não é fácil encontrar apoio de suas famílias, parceiros ou da equipe de apoio psicológico designada pelas autoridades, de modo que a vítima acaba parando de falar sobre a agressão para não constranger ou não ofender. A busca por justiça, que começa com um processo de denúncia que pode ser longo e doloroso, é uma das maneiras pelas quais a vítima pode começar a recuperar o equilíbrio de sua vida por meio da capacidade potencialmente reparadora da sentença”.

