Uruguai: Um ex-candidato a prefeito foi condenado a 9 meses de prisão por violência doméstica

Um ex-candidato a prefeito do departamento de Paysandú, no oeste do Uruguai, foi condenado pelos crimes de violência doméstica contra sua esposa e filho, e pela posse ilegal de armas de fogo. O homem em questão é membro do Partido Nacional (partido ao qual o presidente Lacalle Pou pertence) e ex-prefeito da cidade de Quebracho, Mario Bandera.

Após um acordo entre sua defesa e o Ministério Público, Bandera terá que cumprir nove meses de prisão com liberdade condicional e três meses de trabalho comunitário, disse o promotor do caso, Carlos Motta, ao jornal El País.

Você também terá que passar por um tratamento psicológico e uma tornozeleira eletrônica será anexada. Se não houver dispositivos disponíveis no departamento, Bandera será mantida sob custódia policial, conforme determina o protocolo.

No entanto, é improvável que a medida de custódia aconteça devido à expansão do orçamento para tornozeleiras eletrônicas em 4 milhões de dólares, para comprar 50% mais tornozeleiras em 2020, adicionando 1.500 dispositivos para todo o país até o final daquele ano.

Segundo o promotor, durante a audiência o nacionalista “reconheceu os fatos, que teve um desabafo, que excedeu as expressões verbais que disse e que isso afetou a vítima”. Motta também garantiu que o ex-candidato e ex-prefeito irá morar em uma fazenda que é de sua propriedade fora da cidade de Paysandú, capital do departamento. Isso significa que ele está a cerca de 70 quilômetros de distância de sua esposa e filho.

Por sua vez, o chefe de polícia de Paysandú, Eduar Alvez, afirmou que Bandera foi preso na noite de quarta-feira e que a denúncia foi feita por sua esposa, diretora de finanças da Prefeitura de Paysandu, Andrea Bottesch. O policial confirmou que armas de fogo e armas brancas foram encontradas na casa de Bandera que não foram declaradas e não formalizadas.

A denúncia foi feita após um “desabafo” do ex-candidato onde exerceu violência verbal e psicológica em relação ao parceiro, disse Motta. Segundo relatos oficiais, Bandera cortou uma planta, o tapete na escada e as cortinas de um cômodo de sua casa com uma faca como forma de ameaça. Naquela época, sua esposa decidiu fazer uma bolsa e sair com o filho. Ela pediu a um amigo para buscá-la e foi quando ela apresentou a denúncia na sede da Paysandú.

Por outro lado, o advogado de defesa de Bandera negou durante a audiência que houvesse episódios de violência física entre o casal.

Mario Bandera tem uma longa carreira dentro do Partido Nacional no Uruguai. Durante as eleições municipais, foi eleito prefeito da cidade de Quebracho em 2010. Em fevereiro de 2015, renunciou a esse cargo para concorrer à reeleição e, no mesmo dia, assumiu o cargo de prefeito de Paysandú, fornecendo Bertil Bentos, que renunciou para concorrer a si mesmo.

Nas eleições de maio de 2015, foi reeleito prefeito do Município de Quebracho, assumindo em 10 de julho de 2015. Foi durante os meses de maio a setembro de 2020 que ele concorreu como candidato à Prefeitura de Paysandú e o segundo candidato branco mais votado (como são chamados membros do Partido Nacional) saiu, atrás do atual prefeito, Nicolás Olivera.

Antes da denúncia, foi contratado como conselheiro da Comissão Administrativa do Rio Uruguai (CARU).





