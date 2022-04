Ex-comandante do Exército disse que Pedro Castillo pediu que ele promovesse coronéis

Durante a sessão da Comissão de Controle do Congresso da República, o ex-comandante-geral do exército, José Vizcarra, ratificou sua versão que o presidente Pedro Castillo pediu aos coronéis Carlos Sánchez Cahuamanca e Ciro Bocanegra Loayza para promover.

O ex-comandante participou como testemunha do grupo de trabalho do Parlamento, por meio de conferência virtual. Ele apresentou uma série de capturas de tela do que parecem ser mensagens com as quais ele teria compartilhado. o presidente, a quem salvou em seus contatos como 'Profe'.

Dessa forma, ele confirmou que foi convidado a promover os dois coronéis. No caso de Bocanegra, ele pediu que ele o promovesse ao cargo de brigadeiro-general.

“Pedi ao presidente que só temos o ministro (da Defesa, Walter Ayala) e ele. Com certeza, ele concordou. Eu expliquei a ele novamente 'Este cavalheiro eu não posso ascender'. O presidente ouviu-me calmamente até que, no final, disse “Bem, Senhor General, respeitaremos então a decisão que tomou enquanto instituição”. Mas ele disse: 'Eu só quero te perguntar uma coisa. Diga-me e não podemos fazer nada pelo Sr. Ciro Bocanegra? Ele já insistiu em um, apenas um”, disse à comissão.

Além disso, as mensagens que recebeu do presidente mostram que ele havia pedido que ele contatasse o então secretário do Palácio do Governo, Bruno Pacheco, o que era estranho para Vizcarra.

O presidente escreveu para ele no WhatsApp: “General, boa tarde, peço que converse com Bruno sobre alguns assuntos urgentes”. Então eu anexo o contato do ex-secretário.

“Não havia assunto (para discutir) com a secretária. Normalmente, o canal é o Ministro da Defesa”, disse Vizcarra durante seu depoimento no Congresso.

Dessa forma, confirmou que houve pressão por parte de Bruno Pacheco, que já estava sob ordem de prisão preventiva de 36 meses no caso da ponte Tarata III.

“Ele me envia outra mensagem, que parece que ele estava encaminhando da ordem que alguém havia feito para ele. Diz: 'Comandante do Exército Victor Hugo Torres Quispe para coronel'”, acrescenta.

Nas mensagens da tela, você pode ver que essa mensagem recebeu a notificação de que foi encaminhada de outro bate-papo. Isso significaria que o presidente estava recebendo pedidos ou ordens de uma terceira pessoa sobre quais pessoas promover dentro das Forças Armadas.

O presidente do Comitê de Supervisão do Congresso, Hector Ventura, confirmou que já ouviu 25 testemunhas neste caso. Destes, a qualidade de 8 deles mudou para 'pesquisado'.

O ex-comandante do Exército General José Vizcarra participou da Comissão de Auditoria como testemunha | VÍDEO: TV Perú

SOBRE O QUE É O ESCÂNDALO DE PROMOÇÃO NAS FORÇAS ARMADAS?

O caso das promoções nas Forças Armadas veio à tona quando Pedro Castillo removeu surpreendentemente o chefe do exército. , General José Vizcarra, e o chefe da Força Aérea, general Jorge Chaparro, no início de novembro de 2021.

Os dois generais foram nomeados pelo presidente em agosto, relataram tendo recebido pressão do então ministro da Defesa, Walter Ayala, e do ex-secretário do Palácio do Governo, Bruno Pacheco, para promover irregularmente oficiais ligados ao governo. Essas promoções não se materializaram.

Assim, a Procuradoria da Nação abriu uma investigação em 11 de novembro contra Ayala e Pacheco, alegando suposta pressão sobre os chefes do Exército e da Força Aérea para favorecer alguns oficiais no processo anual de promoção.

Ambos os funcionários renunciaram e agora estão sendo investigados para determinar se cometeram “a suposta prática dos crimes de abuso de autoridade e patrocínio ilegal, previstos e sancionados no Código Penal”, de acordo com um documento do Ministério Público.

CONTINUE LENDO