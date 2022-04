Martha Higareda negou a infidelidade de Lewis Howes em relação a Yanet Garcia: “Passamos meses nos conhecendo”

Martha Higareda e Lewis Howes provaram ter um forte relacionamento romântico, apesar dos vários rumores que surgiram desde que estavam juntos.

Algo que os assombra desde o início são os rumores de que o ex-jogador de futebol profissional deixou sua ex-parceira, Yanet García, pela atriz de Eu apresento Laura, tudo em no meio da infidelidade.

A polêmica ganhou força quando Yanet disse que quando terminou com Lewis depois de duas semanas ele já estava em Tulum com Martha. Para o qual o protagonista de Amarte Duele não ficou em silêncio e sentenciou durante uma antiga entrevista em Venga la Alegría que ela o romance com o atleta não havia surgido dessa forma.

“É muito triste que eu coloquei dessa forma porque isso obviamente não é verdade. Lewis é uma pessoa muito integral e toda vez que ele tem um relacionamento, he stays with that person and with that relationship [...] Acho muito estranho que ela conte essa história porque, então eu posso dizer com todas as letras dela: É mentira”, declarou na ocasião.

Foi a partir de sua conta no Instagram que a atriz abriu seu coração e compartilhou que antes de entrar em um relacionamento romântico com seu atual parceiro, eles primeiro decidiram passar um tempo juntos e se conhecerem.

“Desde o nosso primeiro “Olá, muito feliz” @lewishowes e eu passamos meses nos conhecendo como amigos para descobrir se compartilhamos os mesmos valores, visão e estilo de vida. Esse alinhamento se torna uma grande parte da base do nosso relacionamento”, começou.

Nas imagens compartilhadas, ela pode ser vista muito apaixonada por Lewis, enquanto eles compartilham bons momentos juntos.

“Meus pais sempre me disseram, não tenha pressa para conhecer a pessoa como amiga e normalmente eu não ouvia. Às vezes nos apaixonamos sem nos fazer grandes perguntas, deixando-nos levar pela química do começo. Então, quando você descobre que não está alinhado, começa a querer “trabalhar” no relacionamento para “amarrar”, para fazê-lo funcionar. Ou quando os alertas vermelhos começam a sair, você os ignora porque está quimicamente ligado à pessoa”, acrescentou.

Nesse sentido, Higareda disse que um dos primeiros passos que eles deram juntos foi o objetivo de entender se sua educação e formas de ver que a vida estava em sintonia.

“Desde junho do ano passado, Lewis e eu decidimos explorar um caminho menos percorrido, o de levar meses para nos conhecermos e conversarmos sobre essas questões. Valores, visão e estilos de vida. Aberto. Vulnerável Antes de iniciar um relacionamento amoroso, nos conhecemos como quando você conhece um grande amigo com quem sente química, mas não se deixa levar por ela, conscientemente você observa o outro com curiosidade e o considera como está, para ver se ele se alinha com você e vice-versa,” ele disse.

Finalmente, ele acrescentou que não concordava com as pessoas que entraram em um relacionamento e queria mudar a forma como as outras pessoas eram.

“Porque forçar ou querer mudar a outra pessoa, como meu terapeuta @nildachiaraviglio diz “é muito agressivo” Quem de vocês está em um relacionamento onde a amizade é a base e onde essa amizade faz as coisas fluírem facilmente? Quem de vocês vota para se fazer essas perguntas antes de iniciar um relacionamento?” , concluiu.

Diante disso, as reações não demoraram a chegar e Lewis enviou uma mensagem curta, mas forte, ao artista.

“Sou muito grato por você e por como começamos nosso relacionamento, amor”, escreveu.

