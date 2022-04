Luis Fernández Suárez despachado contra a FCF: 'Eles não acreditam em técnicos colombianos'

A eliminação da equipe colombiana da Copa do Mundo de 2022 no Catar trouxe consigo muitas críticas contra vários jogadores do plantel, mas também aponta para a equipe técnica, chefiada por Reinaldo Rueda. Embora sua saída do 'Tricolor' ainda não tenha sido oficializada, a Federação Colombiana de Futebol (FCF) tomaria uma decisão final mês.

Em meio a dúvidas sobre o novo processo que deve ser iniciado pela equipe 'Cafetero', o colombiano Luis Fernando Suárez, técnico da seleção costarriquenha, falou sobre os procedimentos dentro da FCF. Em entrevista à ESPN Colômbia, o Antioquiano disse que os líderes não confiam nos treinadores do país.

“Eles não acreditam em nós, é complicado, mas é verdade. Mas nem mesmo para aqueles com renome internacional como Francisco (Maturana), Hernán Gómez, Jorge Luis Pinto, Reinaldo e Juan Carlos (Osorio). Todos conseguiram algo internacionalmente”, disse Suarez em primeira instância.

Além disso, ele deu uma lista de outros treinadores da liga colombiana que, segundo ele, teriam as habilidades para assumir a equipe colombiana: “Há também treinadores muito bons como Alberto Gamero, Hernán Torres, Diego Corredor, ou como meu assistente Jhon Bodmer. São tantos... eles são ótimos e eles olham para eles, mas com algum desdém.”

“Sempre se pensa que o treinador colombiano não é bom e me parece injusto. É lógico que nos critiquem, mas também é bom que reconheçam em algo que temos capacidade”, concluiu.

El rendimiento de la selección Colombia con Reinaldo Rueda en este segundo ciclo fue del 46,97 %. Foto: REUTERS/Diego Vara

De fato, o fracasso da Colômbia em se classificar para a Copa do Mundo fez com que muitas personalidades do esporte, de ex-jogadores de futebol a jornalistas, se lembrassem o período de José Néstor Pékerman no comando do 'Tricolor'. No comando da equipe 'Cafetero', o argentino conseguiu se classificar para duas Copas do Mundo seguidas (Brasil 2014 e Rússia 2018). Hoje ele está no comando da equipe nacional venezuelana com um projeto de longo prazo.

Luis Fernando Suárez já tem experiência como regente em Copas do Mundo. Ele se classificou pela primeira vez para o Equador na edição alemã de 2006, onde chegou às oitavas de final, e depois disse 'presente' no Brasil 2014 com Honduras. No entanto, seu objetivo agora está definido para chegar à sua terceira Copa do Mundo, mas com a Costa Rica.

Os 'Ticos' procurarão se tornar a quarta equipe da Concafaf a se classificar para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, depois de enfrentar a Nova Zelândia na repescagem intercontinental, no próximo dia 13 ou 14 de junho em Doha, Qatar.

Com uma vitória sobre a Nova Zelândia, a Costa Rica se juntaria ao Canadá, Estados Unidos e México como as equipes desta confederação na Copa do Mundo.

A última vez que uma equipe da Concacaf enfrentou o representante da Confederação Oceânica de Futebol (OFC) em um playoff foi em novembro de 2013. Na época, o México derrotou a Nova Zelândia por 9-3 no total para garantir um quarto lugar para o evento Brasil de 2014.

Costa Rica buscará su clasificación al Mundial en el repechaje contra Nueva Zelanda. Foto: Jhon Duran/CONCACAF JHON DURÁN | STRAFFON IMAGES/JHON DURAN

Em meio ao grande baralho de nomes que soaram para assumir a direção técnica da Colômbia, o jornalista esportivo propôs Suárez.

“Como resultado do que foi feito com a Costa Rica, temos que olhar para isso. Você tem que olhar para isso, só isso. Como há um desrespeito absoluto pelo local e um amor por mentiras estrangeiras aqui, então eu sei que é difícil para eles digerir esse nome e sobrenome, mas acho que os executores o apoiam. Duas Copas do Mundo, um homem que chega e reconstrói uma equipe através de uma mensagem direta”, disse há alguns dias.

Da mesma forma, ele também incluiu entre suas opções o treinador do Millonarios, Alberto Gamero, “tantos chafurdam, eu amo que eles façam”. Este é um país racista, isso está devidamente demonstrado. E Gamero, por causa do look, porque eu não sei... porque ele transpira muito, isso porque ele transpira muito, isso porque ele tem muitas pulseiras nos braços. Sei que isso incomoda muita gente, mas o que fazemos?” , concluiu.

