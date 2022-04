Jaguares de Córdoba confirmou o desligamento de Johan Arango devido a “inconvenientes familiares”

A Liga BetPlay I 2022 ainda não terminou e já há uma primeira baixa oficial de um atacante que não poderá terminar o semestre com seu clube.

Este é o jogador de futebol do Vallecaucano, Johan Arango, que aos 31 anos relatou não poder continuar a temporada com o Jaguares de Córdoba, time que havia alcançado em 24 de fevereiro deste ano e no qual conseguiu jogar cinco jogos nas mãos do diretor técnico César Torres.

Através de um comunicado à imprensa, o clube Monteria confirmou que tanto o Arango quanto o zagueiro central Hector Urrego não continuarão com o plantel felino. O departamento de comunicação dos onze córdoba não entrou em detalhes sobre as razões pelas quais Johan deixou a equipe, apenas anunciou que devido a problemas com sua família, ele desistirá de treinar e jogos da Liga 2022 e da BetPlay Cup.

Esta foi a declaração da equipe em sua conta do Twitter nesta manhã de sábado, 9 de abril:

Anuncio de salidas de jugadores de Jaguares FC, sábado 9 de abril / (Twitter: @JaguaresdeCord)

De 8 de março a 3 de abril, Arango disputou partidas contra Deportivo Pasto, Atlético Nacional, Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga e Rionegro Águilas, registrando uma assistência e um cartão amarelo em duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Arango veio do clube Deportivo Binacional do Perú, onde não foi poupado dos constantes escândalos extra-esportivos que cercaram sua carreira profissional desde 2009 até hoje.

No entanto, nesta ocasião, o ex-atacante do Independiente Santa Fe colocou sua saúde mental e a de seus entes queridos antes de seu trabalho, semelhante ao que aconteceu na Liga BetPlay I 2021 com o ex-jogador da seleção colombiana Fredy Guarín, que por motivos pessoais deixou o Millonarios FC em sete jogos disputados com o técnico Alberto Gamero.

Após a retirada oficial de Arango da equipe de Montería, o futuro do atleta que emergiu das divisões inferiores da América em Cali é incerto. Com vasta experiência no futebol colombiano e com passos curtos no futebol mexicano, árabe e peruano, esta pode ser uma das últimas jornadas profissionais de Johan, cuja indisciplina também afetou sua projeção para alcançar o futebol europeu.

Quanto ao Jaguares, a equipe de Monterian marcha em décimo terceiro lugar na Liga BetPlay I 2022 com 17 pontos acumulados e uma diferença de gols de -4. A equipe de César Torres tem seis jogos restantes no “todos contra todos” e lutará para entrar nos home runs das semifinais para definir o próximo campeão colombiano.

De 11 de abril a 15 de maio, Jaguares enfrentará Once Caldas, La Equidad, América de Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellin (DIM) e Junior de Barranquilla.

