Daniel Felipe Martínez é o campeão do Tour do País Basco 2022

A última etapa do Tour do País Basco foi realizada ao longo de 135 km entre Eibar e Arrate. Lá a montanha marcou as diferenças e a maior dificuldade durante o dia, sendo até fundamental para alguns corredores, mas prejudicial para outros que não conseguiram suportar o ritmo da competição.

Remco Evenepoel do Quick Step Alpha Vinil e o colombiano Daniel Felipe Martínez da Ineos Grenadiers, começaram como os principais protagonistas da corrida, dado que o belga era o líder da classificação geral, enquanto Martinez ficou em 2º em apenas 2 segundos.

No início, alguns ciclistas queriam sair para procurar os pontos da montanha desde o início, enquanto o time pretendia manter um ritmo regular para não permitir que a fuga demorasse muito, porque desde o início se pensava que a definição do título seria dada jogando o palco também.

Ineos Grenadiers intensificou a perseguição e cuidou de sua carta principal para que ele pudesse reagir antes do final.

Roglic, que era o líder até a fase 4, tentou deixar o pelotão com um ataque de longe, mas não funcionou, em vez disso, causou o movimento de Daniel Martinez e outros pilotos, como Jonas Vingegaard do Jumbo Visma e Remco Evenepoel, que finalmente reagiram tarde à mudança.

Ao longo dos 30 km até a linha de chegada, Enric Mas e Nelson Oliveira caíram quando estavam no grupo que perseguia Davide Formolo, da UAE Team Emirates, o único corredor que restava da fuga. Isso fez com que Daniel Martínez fosse dividido em um grupo onde Remco estava perseguindo com Roglic, Soler e outros pilotos.

Desde então, a luta para alcançar o grupo principal tornou-se bastante intensa para o soachuno que teve que colocar divisas suficientes para não perder seu lugar na classificação geral e as chances de vencer a competição.

Em apenas alguns segundos, eles dividiram o grupo de Martinez com o russo Vlasov (Bora), Vingegaard (Jumbo Visma) e Pello Bilbao (Bahrain Victorious), entre outros, quando a linha de chegada estava a 20 km de distância.

Daniel Martínez e Remco chegaram ao Grupo 1 e, em seguida, o colombiano saiu procurando cortar Remco com 14 km para ir. No entanto, o belga respirou fundo e o alcançou junto com outros corredores.

A menos de 10 km da linha de chegada Daniel e Remco jogaram um bônus com o europeu levando 3 segundos, enquanto Martinez levou 2 e Pello Bilbao com 1. Os últimos 7 quilômetros doeram e foi principalmente um cenário auspicioso para um alpinista como David de Formolo assumir a liderança novamente enquanto na parte de trás ele foi perseguido pelo grupo de favoritos.

Mais tarde, com 5 km para ir, o jovem espanhol Juan Pedro López (Trek Segafredo) saiu de trás do grupo de capos para ir e procurar Formolo, visando a vitória da etapa. Finalmente Remco estourou e não conseguiu sustentar o ritmo que seus rivais estabeleceram na última escalada, então ele desistiu do tempo e da liderança.

O ciclista colombiano conseguiu sustentar suas condições, mesmo colocando um ritmo à frente para separar o que era mais possível da Remco, o que o deixou como o líder virtual da corrida quando faltavam apenas 4,5 km.

Vlasov, Izagirre que caiu e voltou ao grupo, além de Vingegaard e Formolo acompanhou a pedalada do homem do café que se consolidou como um dos principais favoritos para ficar com a vitória da etapa.

Ao longo do último quilômetro Ion Izagirre del Cofidis ultrapassou seus rivais e subiu à fase final, enquanto Daniel Martínez venceu a classificação geral para a Colômbia e Ineos Grenadiers.

