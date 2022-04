SCJN mantém a Lei da Eletricidade suspensa; votará sua constitucionalidade até quinta-feira

Fotografía cedida hoy cortesía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se observa a su presidente Arturo Zaldívar (c) durante el inicio de sesiones en Ciudad de México (México). EFE/ Suprema Corte de Justicia de la Nación /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPÁÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

O primeiro-ministro do Supremo Tribunal de Justiça da Nação, Arturo Zaldivar, encerrou na terça-feira a sessão em que o plenário debate sobre a constitucionalidade das reformas em 2021 à Lei da Indústria Elétrica (LIE) e anunciou que a votação ocorrerá na próxima quinta-feira.

O Tribunal Superior analisa o projeto de lei da ministra Loretta Ortiz, no qual se propõe descartar os três desafios contra essas reformas legais que buscam alterar a ordem do despacho de eletricidade, dando prioridade à Comissão Federal de Eletricidade (CFE), mas não define uma porcentagem mínima de sua participação na geração em contraste com a Reforma Energética que está sendo discutida atualmente na Câmara dos Deputados.

O ministro Javier Laynez Potisek se manifestou pela inconstitucionalidade das reformas aprovadas em março de 2021, enquanto a maioria dos membros da sala afirmou que se afastam de alguns aspectos centrais do projeto de Loretta Ortiz, que em sua apresentação afirmou que o Estado mexicano deve garantir a desenvolvimento econômico e fortalecimento da soberania elétrica e que nenhuma vantagem deve ser dada às empresas estrangeiras sobre os juros.

O ministro relator garante que as adaptações à Lei da Indústria de Eletricidade não violam os tratados internacionais simplesmente dando tratamento preferencial ao CFE.

La ministra Loretta Ortiz impulsa la constitucionalidad de los cambios a la LIE (FOTO:FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

Antes da discussão no Plenário da Corte, o Chefe do Executivo, Andrés Manuel López Obrador, disse que os ministros da Corte devem “definir de que lado estão”.

O presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pediu aos legisladores do Partido da Ação Nacional (PAN) e do Revolucionário Institucional (PRI) que se rebelem e votem pela Reforma da Eletricidade na Câmara dos Deputados.

Durante a sua conferência matinal, o presidente assegurou que tem informações indicando que alguns deputados do PRI, “e em alguns desses até o PAN”, discordam da posição da oposição que, disse, promove a “proteção das empresas privadas”.

A Reforma da Eletricidade busca garantir que a Comissão Federal de Eletricidade (CFE) possa participar da 54ª edição do setor (geração, transmissão, distribuição e comercialização), o que representaria um avanço a uma das principais promessas da campanha: a soberania elétrica. Para sua aprovação, o Federal precisa de três quartos dos votos da Casa de São Lázaro.

Por outro lado, López Obrador foi igualmente questionado pelas ações da ministra Loretta Ortiz, do Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN), endossar a Lei da Indústria Elétrica.

“Legalidade. Deixe os ministros definirem de que lado eles estão. É por isso que não podemos reclamar, estamos passando por momentos interessantes e momentos estelares da vida pública”.

Vale ressaltar que em 1º de abril, López Obrador disse não concordar com o ministro não participar da discussão sobre a Eletricidade Lei da Indústria que foi realizada no Senado.

Isso depois que os senadores da oposição PRI, PAN e PRD assinaram uma carta solicitando que a ministra da SCJN se isentasse de votar a ação inconstitucional contra a Reforma da Eletricidade devido a um conflito de interesses.

Autoridades aludiram à atuação de Ortiz Ahlf como deputada federal pelo Partido Trabalhista (PT) -aliado de Morena- na LXII Legislatura; além de sua participação na discussão e eventual aprovação da reforma energética constitucional endossada pelo governo de Enrique Peña Nieto, como bem como para votar sobre a Lei da Indústria de Eletricidade.

Isso, eles argumentaram, poderia interferir na independência, imparcialidade e objetividade do Supremo Tribunal de Justiça de acordo com senadores da oposição, embora Loretta Ortiz tenha sido escolhida por sorteio para lidar com essa disputa no Supremo Tribunal Federal.

