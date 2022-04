“O plasma no contexto atual da pandemia não é necessário”, disse o infectologista Fernando Polack sobre soro hiperimune

A ciência em geral e as descobertas científicas em particular precisam ser analisadas de acordo com seu contexto sócio-histórico de emergência . Essa cadeia de inovação se torna mais relevante quando a estrutura desses marcos é formada por uma pandemia global que deu à ciência aplicada uma velocidade incomum.

Depois de dois anos no mundo vivendo com o coronavírus SARS-CoV-2, a ciência analisa e aperfeiçoa os vários tratamentos que foram colocados sobre a mesa para lidar com o COVID-19, que já causou mais de 493 milhões de infecções e mais de 6 milhões de mortes, e que ainda resiste à reconversão por trás de novas variantes.

Um novo estudo publicado no The New England Journal of Medicine (NEJM) reacendeu fortemente o debate sobre a intervenção plasmática de convalescentes em pessoas infectadas com COVID. Esta revista científica - considerada a mais importante do mundo - chegou à mesma conclusão que o pediatra e infectologista argentino Fernando Polack e suas equipes, em 2020, quando investigou o uso dessa terapia plasmática precoce na Argentina, sem vacinas ainda disponíveis, ou aprovado, para controlar a letalidade e a alta contagiosidade demonstradas pelo novo vírus.

Pesquisa realizada em mais de mil casos conduzida pela Bloomberg School of Public Health da Johns Hopkins University e pela Mayo Clinic, entre outras instituições médico-científicas, avaliou a eficácia do plasma convalescente em pacientes em estágios iniciais de a doença, e sem fatores ou comorbidades de saúde, e demonstrou que é uma opção eficaz e segura como tratamento ambulatorial precoce para a doença.

Ele concluiu que o plasma hiperimune reduziria o risco de hospitalização pela metade se administrado dentro de 9 dias após o início dos sintomas de COVID-19, e citou e reuniu estudos feitos por Polack e equipes como parte do evidência.

Durante o curso de sua pesquisa com plasma em 2020 - no início da pandemia - Polack sempre sustentou que , “por causa de como os anticorpos funcionam no corpo, a aplicação do plasma tem uma melhor chance teórica de funcionar no início do doença. Porque se você pegar plasma com anticorpos e emprestá-los a um recém-infectado, eles devem imobilizar o vírus”.

Como, então, no atual tempo de pandemia efetivamente controlado por vacinas COVID com uma estratégia de ação de saúde segura, disponível e diversificada (em múltiplas plataformas) - e apesar do fato de que bolsões de desigualdade ainda existem no mundo - este estudo que resgata o uso de plasma hiperimune como uma opção contra COVID?

A Infobae conversou com o infectologista e pediatra Fernando Polack para analisar o trabalho publicado no NEJM, em seu como pesquisador líder no estudo do plasma convalescente realizado na Argentina .

El plasma es el líquido de la sangre que tiene más anticuerpos, rico en anticuerpos, que son defensas importantes contra el virus de los que ya tuvieron la enfermedad COVID. La mejor estrategia es usar el plasma lo antes posible para bloquear la progresión del virus, sostiene la evidencia (EFE/Enric Fontcuberta/Archivo)

—O tratamento com plasma de convalescentes para retardar a disseminação da COVID-19 desempenhou um papel muito importante no início da pandemia, e hoje - dois anos depois - e com um poderoso portfólio de vacinas contra COVID aprovadas - e de diferentes plataformas - para todo o mundo, este estudo publicado no NEJM que afirma que o soro parece hiperimune aos convalescentes. Qual o lugar dessa intervenção hoje diante do COVID?

—Fernando Polack: Existem essencialmente duas maneiras de lidar com as doenças para resolvê-las: uma é preveni-la e a outra é tratá-la assim que ocorrer. Obviamente, para prevenir uma doença, devemos agir o mais cedo possível e tratá-la dentro da estrutura da mesma lógica também . Em geral, sempre que você pode antecipar o progresso de um problema, você está melhor posicionado do que quando está resolvendo algo que já aconteceu e que tem ramificações que começam a se desviar do problema original que o causou.

Em COVID, isso acontece; vacinas, e nós pesquisadores sabemos disso por experiência própria, o que eles fazem é retardar a progressão da infecção e interrompê-la antes que ela se torne uma doença ou uma doença grave. Mas o dilema é, uma vez que a doença é instalada, até onde você pode detê-la e onde você já precisa começar a lidar com as consequências que vão além da própria infecção.

Anticorpos monoclonais semelhantes ao plasma sempre deveriam ter sido usados muito cedo, especialmente da perspectiva de como eles funcionam; uma vez que eles fazem exatamente da mesma forma como as vacinas funcionam.

A diferença é que as vacinas são anticorpos gerados dentro do corpo para bloquear o progresso do vírus e são gerados antes que a infecção ocorra, porque, como leva algumas semanas para que esses anticorpos sejam gerados, não haveria tempo material para as vacinas funcionarem se fossem. administrado após a infecção, e o plasma encurta esses tempos sendo administrado o mais rápido possível, uma vez que a infecção ocorreu. Essa é a diferença central.

El estudio desarrollado por científicos de la Universidad Johns Hopkins y de la Clinica Mayo entre otros, fue financiado por el gobierno de Estados Unidos y publicado en el NEJM. Analizó la evolución de pacientes ambulatorios de COVID-19 tratados con plasma de convalecientes dentro de los 9 días posteriores a la prueba positiva

—Fernando Polack: Anticorpos monoclonais, pode-se dizer em uma visão muito simplificada das coisas, que são uma espécie de “plasma sintético”, de anticorpos produzidos fora do corpo que são administrados com uma injeção.

Vários anticorpos monoclonais trabalharam com a mesma lógica com a qual fizemos o teste plasmático inicial que apresentamos há dois anos, e era óbvio que, devido a uma matéria biológica, o plasma usado inteligentemente cedo tinha que ter o mesmo resultado. O estudo feito na Argentina foi bem pensado e bem desenhado, como o que fizemos com a província de Buenos Aires, a Cidade de Buenos Aires, PAMI, Swiss Medical, OSDE, OSECAC e muitos outros atores da Fundação Infantil; e agora este estudo do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos tem e demonstra este estudo do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos com as universidades americanas - Hopkins e Mayo, entre outras - em todo o país com mais de mil voluntários.

O que você resgata deste estudo publicado no NEJM que pesa a terapia plasmática de convalescentes em um estágio inicial da doença, especificamente dentro de nove dias após o teste positivo? Com o passar do tempo, você também acha que o plasma está subutilizado atualmente entre as opções de tratamento contra COVID?

—Polack: O que me deixa feliz com este estudo publicado no NEJM é que ele confirma que o plasma faz sentido e é útil , sempre na ciência é necessário confirmar por mais de um grupo as descobertas que a ciência empreendeu de forma bem pensada e bem- forma executada. Outro dilema da pandemia foi que, à medida que todos começavam a procurar soluções, as soluções às vezes eram avaliadas sem uma compreensão completa de como as variáveis que determinariam o sucesso dessas soluções se comportavam.

Na Argentina, os estudos realizados a esse respeito com plasma foram bastante bem pensados e bem projetados. E nada do que nós e outros grupos dissemos no início da pandemia, deixou de ser verdade dois anos depois. E isso é muito interessante e importante. Uma ciência bem pensada, bem projetada e bem armada fornece soluções. Sejam vacinas, intervenções de anticorpos ou qualquer coisa que tenha uma lógica biológica sólida. No final dessas histórias, não há chance, você tem que estudar, trabalhar e pensar.

Hoje, o plasma, neste contexto da pandemia, é de quase zero ou muito pouca utilidade . Mas no momento em que enviamos os dados, dezembro de 2020, foi muito útil . Porque essas descobertas não mudaram e a possibilidade de reduzir em quase metade ou talvez um terço o desenvolvimento da doença grave COVID-19 em pessoas idosas é uma ferramenta muito valiosa.

Polack trabajó liderando equipos en los trials de Fase III de las vacunas más innovadoras que arrojó esta pandemia: las de plataforma genética de ARN mensajero que creó Pfizer-Biontech. Y además emprendió con grupo multidisciplinares y mucha convicción el tratamiento con plasma de convalecientes cuando aún no había vacunas disponibles

—Polack: Talvez a complexidade de seu uso (do plasma), talvez uma menor compreensão em muitas partes do mundo do que significava intervenção, de que não a inventamos, nem foi ontem, ela existe há um século, significou que tudo o que poderia ter sido usado não é usado para ser usado.

E a sorte de ter tido tanto sucesso com as vacinas que torna qualquer outra estratégia preventiva realmente desnecessária. Mas qualquer intervenção contra um vírus se concentra no que eu disse no início: o tempo inicial, quando você só precisa lidar com o bloqueio do vírus e não tarde demais quando você tem que lidar com todas as consequências que o vírus teve na saúde do paciente.

A referência vale a pena: é como pegar um cavalo antes que ele entre em um bazar - e quebrar tudo - ou ir procurá-lo depois que ele percorreu o bazar por vinte minutos e quase não sobrou nenhum prato saudável. Essa é essencialmente a ideia central.

E do ponto de vista das equipes de pesquisadores multidisciplinares na Argentina, o esforço que fizemos foi enorme. Um esforço de muitos grupos de médicos, pesquisadores, também da sociedade e equipes envolvidas na saúde pública. E é muito bom e reconfortante do ponto de vista da equipe reafirmar que o esforço fazia sentido e que o que estávamos dizendo estava certo porque é para isso que estamos trabalhando .

Nosso compromisso era buscar, naquela época, uma solução para a Argentina para um problema que não tinha solução em vista. E isso, obviamente, as vacinas tornaram essas estratégias muito menos necessárias.

Según datos de Our World in Data, el 64,5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19. Entre las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la OMS que ya alcanzaron el gold standard figuran: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen y las producidas en China, Sinopharm y Sinovac. Aún aguarda los últimos sellos, la Sputnik V producida por el instituto científico ruso Gamaleya (EFE/ Carlos Ortega)

— Como você imagina o futuro da terapia com plasma convalescente contra este e outros vírus? Deveria estar sempre à mão? Você não acha que uma agência como a Organização Mundial da Saúde (OMS) se apresentou em dezembro de 2021 desaconselhando o uso de plasma convalescente em pacientes com COVID?

—Polack: Hoje o plasma de convalescentes não é necessário. Ou seja, a ideia importante seria que você não deveria usar plasma, você tem que se vacinar. A solução é a vacina.

Mas por muito tempo, quando não havia vacina, isso (plasma convalescente) foi uma solução intermediária que funcionou. E temos que ter isso em mente, porque se algum dia enfrentarmos outro germe, essa solução não funcionou pela primeira vez com COVID, funcionou com mais de dez doenças diferentes no passado. Não havia razão para eu não fazer isso com este.

O plasma hoje não tem lugar na estratégia terapêutica contra COVID; mas mostra que há 16 ou 18 meses, quando pesquisadores argentinos e muitos grupos de médicos, atores sociais e atores da saúde pública responderam o que poderíamos usar como ponte até a chegada das vacinas chegamos a duas conclusões: o plasma tardio é inútil em pacientes graves e o plasma em pacientes leves é uma ferramenta muito valiosa até que haja uma solução melhor chamada vacina.

Ciência feita na Argentina

Polack também liderou o maior teste de Fase III do mundo para testar a eficácia e a segurança da genética. plataforma COVID vacina -Messenger RNA- produzida pelo binômio científico Pfizer-Biontech, feita no Hospital Militar da Cidade de Buenos Aires. Os resultados - conhecidos em 2020 - também foram publicados na prestigiada revista científica NEJM.

Polack é considerado um dos principais especialistas internacionais em doenças virais respiratórias e dirige a Infant Foundation, que atualmente está trabalhando em conjunto com um grupo de cientistas multidisciplinares em um projeto internacional que busca alcançar uma vacina viral tripla em adultos - será um julgamento de mais ou menos mil pessoas e atualmente é a Fase II. “Estamos estudando o objetivo de migrar para uma vacina que é a vacina viral tripla para adultos, que seria contra o coronavírus, influenza e vírus sincicial respiratório (RSV)”, disse o infecciologista à Infobae.

A través del método denominado de aféresis se realiza la extracción de plasma - REUTERS/Lindsey Wasson

O estudo realizado na Argentina, em 2020, pela Infant Foundation presidida por Polack mostrou evidências sobre o uso precoce de plasma convalescente em adultos com mais de 65 anos de idade com COVID-19 leve: que demonstrou 61% de eficácia na prevenção do desenvolvimento do coronavírus em um doença grave e evolui apenas, nas palavras do especialista, para “um resfriado forte”

O estudo foi realizado em colaboração com o Ministério da Saúde da Província de Buenos Aires nas instalações dos hospitais públicos San Juan de Dios, Simplemente Evita, Dr. Carlos Bocalandro e Evita Pueblo. Na capital, participaram o Hospital Militar Central, o Sanatório Los Arcos, o CEMIC, o Ministério da Saúde da Cidade de Buenos Aires, o Serviço Social dos Funcionários Comerciais (OSECAC) e o Sanatório Finochietto.

Para os argentinos, o plasma já ocupava um lugar de destaque na história da ciência local devido ao seu bom desempenho no tratamento da epidemia de febre hemorrágica argentina que atingiu o país há 70 anos. Assim, o tratamento do plasma imune de convalescentes foi capaz de reduzir significativamente a letalidade graças ao excelente trabalho do Dr. Julio Maiztegui na época.

O Instituto Nacional de Doenças Virais Humanas (INEVH), localizado na cidade de Pergamino, província de Buenos Aires, que se destaca por seu trabalho com hantavírus, dengue, febre amarela e outros arbovírus, posicionou-o como um centro de referência nacional e regional para diagnóstico laboratorial dessas doenças, e há anos Ele leva o nome do lembrado “Dr. Julio Maiztegui”.

Conclusões e a dureza da OMS

O principal co-autor do estudo, David Sullivan, MD, professor de microbiologia molecular e imunologia na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, foi contundente sobre o papel do plasma convalescente em tempos de COVID, “como a mudança, muitas vezes imprevisível, paisagem da pandemia COVID-19 exige múltiplas opções de tratamento, especialmente em países de baixa e média renda, onde terapias de primeira linha, como vacinas e anticorpos monoclonais, podem não estar prontamente disponíveis, nosso estudo fornece fortes evidências de que o plasma convalescente rico em anticorpos deve fazer parte do ambulatório arsenal”, disse.

O estudo publicado no NEJM concluiu, “que o plasma convalescente COVID de alto título (rico em anticorpos), quando administrado a pacientes ambulatoriais para COVID-19 dentro de 9 dias após o teste positivo, reduziu a necessidade de hospitalização para mais da metade dos pacientes ambulatoriais predominantemente não vacinados.

Una ilustración en 3D intenta mostrar cómo las células del virus SARS-COV-2 generan la infección por COVID-19 dentro del organismo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi dura com o plasma como terapia disponível contra COVID: no início de dezembro de 2021, pronunciou-se fortemente contra o tratamento com plasma de pessoas convalescentes para tratar casos de COVID-19, sejam moderados, graves ou graves. De acordo com a organização internacional, a pesquisa realizada mostrou que não aumenta a probabilidade de sobrevivência, nem reduz a necessidade do uso de respiradores.

Baseia-se na análise de 16 estudos científicos envolvendo 16.236 pacientes com COVID-19 e concluiu que o tratamento com plasma também é muito caro e difícil de administrar. Também observou uma série de problemas práticos, como a necessidade de identificar e testar doadores, bem como dificuldades na coleta, armazenamento e uso de plasma, todos os quais representam limitações adicionais para torná-lo um tratamento viável. O único caso em que a OMS deixa em aberto a possibilidade de seu uso é no caso de um ensaio clínico randomizado.

A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA atualmente autoriza o plasma hiperimune convalescente como uma opção de tratamento para pacientes ambulatoriais com doenças imunocomprometidas ou que recebem medicamentos imunocomprometidos, e para todos os pacientes hospitalizados com estágio inicial de COVID- 19.

