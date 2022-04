Mónica Cabrejos relembra o seu tempo em Public Enemies: “Senti-me assediada, abusada e humilhada”

Em recente entrevista a Magaly Medina, Mónica Cabrejos, autora do livro “Public Woman”, contou o mau experiência que ela teve ao fazer parte do Public Enemies, um programa noturno que foi apresentado por ela e Aldo Miyashiro em 2012 . Segundo a apresentadora, seu tempo no espaço da televisão não foi nada agradável, já que ela sofreu bullying de seus próprios colegas no canal.

A jornalista também iniciou a conversa, deixando claro que nunca apontou Martín Arredondo, ex produtor de Public Enemies, como o homem que a assediou sexualmente em um dos capítulos de seu livro. No entanto, ele garantiu que também não tem um bom relacionamento com ele, apesar de todos os anos em que trabalharam juntos.

“Não posso dizer algo assim, não tenho as provas, já se passaram mais de 12 ou 13 anos. Mas não tenho um bom relacionamento com ele, tenho um péssimo conceito dele como profissional e como pessoa. Não posso dizer na televisão aberta que ele é o protagonista do episódio. Apontar isso é um crime”, disse Cabrejos no set da Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos y Aldo Miyashiro en la conducción de Enemigos Públicos. (Foto: Panamericana TV)

Quando questionada pelo 'Magpie' se ela já se sentiu assediada no programa, Monica respondeu sim em nível profissional e sexual. Segundo ele, sua experiência foi muito semelhante à de Marco Rodríguez, membro da produção do Público Inimigos que culparam Martín, a quem chamou de “pessoa má”, de sua demissão porque disse que “cheirava mal” e que “não trabalhava da mesma forma”.

“ Eu me senti assediado, abusado, humilhado. Era um espírito de grupo, onde infelizmente eu não me encaixava porque tenho um jeito diferente de ser. Sou um grande defensor do meu ponto de vista e por mais que eles me digam para calar a boca, eu não. Eu digo o que penso sobre tudo ”, disse Monica.

SUPOSTO BULLYING NO PROGRAMA

De acordo com as declarações do apresentador do Al Sexto Día, ela se sentiu atacada por seus próprios colegas porque eles não levavam suas ideias em conta e brincavam continuamente sobre seu peso e idade no programa, mesmo quando as câmeras estavam desligadas. Naquela época, Cabrejos tinha 36 anos.

“Eles me irritaram por causa da minha idade, por causa do peso, que se eu fosse gordinho. Eu emagreci e como eu não podia mais ser a gordinha, eles me chamavam de velha (...) Eu tive que lidar com isso e sabia como fazer com uma alça larga até que o abuso fosse maior”, disse o apresentador.

É importante notar que Mónica Cabrejos deixou de aparecer no Public Enemies quando o programa foi reestruturado em 2013, sendo substituído por Sandra Vergara. O programa chegou ao fim em dezembro de 2014.

MARTIN ARREDONDO FAZ ESCLARECIMENTOS

No livro “Public Woman”, Mónica Cabrejos relata que foi assediada sexualmente por um produtor de televisão de um programa noturno onde trabalhava. O nome Martín Arredondo veio imediatamente à tona, já que ambos trabalharam juntos em Public Enemies. Em meio a essas especulações, o jornalista quebrou seu silêncio.

“Eu nego veementemente tudo o que é insinuado e tudo o que posso dizer é tão sensível que pode afetar o testemunho de uma pessoa. O que resta para mim antes desse depoimento que é criminoso, envolvendo meu nome, eu me submeto a toda a perícia (em uma investigação futura)”, esclareceu em uma breve entrevista para Amor y Fuego, que descartou enviar-lhe uma carta notarial para se retratar.

“O que eu faço com um aviso... 'que eu vou te denunciar por difamação'... o que eu faço? Se minha imagem finalmente estiver danificada, não há exercício em que eu possa me reconstruir agora, o assunto já está jogado fora”, acrescentou.

